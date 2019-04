#5 Prudential plc

Noch ein Versicherer, der das Versprechen „vernünftig“ im Namen trägt. Das britische Unternehmen Prudential liegt mit einem Umsatz von 112 Milliarden Dollar und Aktivposten in Höhe von 655 Milliarden Dollar auf Platz fünf unseres Rankings. In der „Forbes“-Gesamtliste rangiert Prudential auf dem 66. Rang. Das 1848 in London gegründete Unternehmen ist im Vereinigten Königreich, in den USA und in Asien tätig.