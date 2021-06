So wenig Steuern zahlen Amerikas Superreiche

Carl Icahn

Auch Carl Icahn taucht in dem Enthüllungsbericht auf. Aktuell liegt der US-Investor mit einem Vermögen von 15,1 Mrd. US-Dollar auf Platz 40 der reichsten Amerikaner. Einkommenssteuern fielen für ihn in 2016 und 2017 trotzdem keine an, wie „Pro Publica“ berichtet. Allerdings gab der Investor 544 Mio. US-Dollar in bereinigtem Bruttoeinkommen in seinen Steuererklärungen an. Dieses bereinigten Bruttoeinkommen definiert die Bundessteuerbehörde IRS als Einkommen abzüglich von Zinserträgen, Unterhaltszahlungen oder Studentendarlehen. Laut „Pro Publica“ hatte der Investor gleichzeitig ein ausstehendes Darlehen von 1,2 Mrd. US-Dollar bei der Bank of America. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärte Icahn, bei den Abzügen handle es sich um Zinsen für Kredite, „die ich für Investitionen und zur Förderung meiner Unternehmen verwende“ – und nicht um einen extravaganten Lebensstil zu finanzieren. In 2016 und 2017 hätten daher die Zinsaufwendungen und Investitionskosten seine Erträge überstiegen.