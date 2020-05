In kürzester Zeit sind in China 16 Notkliniken für Corona-Patienten entstanden. Doch nicht nur die Volksrepublik hat beim Klinikbau schnell reagiert – neun internationale Beispiele

34.000 Quadratmeter, mehr als 7500 Arbeiter und acht Tage Zeit für das gesamte Bauprojekt – so lässt sich die Entstehung des Corona-Notkrankenhauses Huoshenshan in der chinesischen Stadt Wuhan zusammenfassen. Am 25. Januar ging das Bauprojekt in der Provinz Hubei an den Start, am 3. Februar war Huoshenshan fertig.

Damit ist das Krankenhaus eines von insgesamt 16 Notkliniken, die China seit dem Ausbruch des Coronavirus hochgezogen hat. Rund 1000 Betten entfallen dabei allein Huoshenshan. Mittlerweile ist das Notkrankenhaus wieder leer. Wegen sinkender Fallzahlen wurden schon Anfang März die letzten genesenen Patienten entlassen.

Mit seinem Bauprojekt in Rekordzeit hat es das Corona-Krankenhaus aber in die Schlagzeilen geschafft. Nach dem Beispiel Chinas haben auch viele andere Länder Corona-Kliniken und Notkrankenhäuser errichtet, um so binnen kürzester Zeit die Versorgung von Erkrankten sicherzustellen. Neun Beispiele:

So schnell wurden die Corona-Notkliniken gebaut