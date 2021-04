Fischerei

Zwar hat die britische Fischerei nur einen Anteil von 0,1 Prozent an der britischen Wirtschaftsleistung, trotzdem waren die Verhandlungen rund um die Fischereirechte eine entscheidende Hürde bei der Einigung auf ein gemeinsames Abkommen. Auf den ersten Blick ist der Brexit für die Branche ein Erfolg. Nach Angaben der britischen Regierung sollen die Fangquoten für britische Fischer bis 2026 auf etwa ein Viertel der EU-Quoten in britischen Gewässern ansteigen. Das entspricht einem finanziellen Plus von 146 Mio. Pfund. Die Umstellung nach den endgültigen Austritt macht sich aber auch in der Fischerei bemerkbar. Allein im Januar sind die Exporte um 79 Prozent gesunken und beliefen sich lediglich auf 5,3 Mio. Pfund. Die Lachs-Exporte in die EU brachen sogar um 98 Prozent ein – und umfassten lediglich einen Gegenwert von 500.000 Pfund.