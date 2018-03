Es war einmal ein sehr ambitionierter und selbstbewusster Mitarbeiter, nennen wir ihn Nils. Anfang 30 und von der Sorte „,Geht nicht‘ gibt’s nicht.“ Der wurde von seinem Chef auf ein ziemlich anspruchsvolles Innovationsprojekt im Konzern gesetzt. Das aller Wahrscheinlichkeit nach im politischen Sumpf des Unternehmens untergehen würde. Nils hingegen hörte vom Chef, hier könne er sich beweisen und für das Management empfehlen.

Mit einem Vorstandsauftrag ausgestattet machte Nils sich ans Werk. Baute ein Team auf, schrieb Projektpläne und begeisterte in den Folgemonaten in jeder noch so langweiligen Runde Fachbereiche und Entscheidungsträger. So weit alles super. Eigentlich. Was Nils zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass er seinem Chef ein immer größerer Dorn im Auge wurde.