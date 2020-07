Mit dem Münchner Anbieter InsureQ legt ein neues Versicherungs-Startup für kleine und mittlere Unternehmen los, das erste Geld kommt von Rocket Internet. Was haben die Macher vor?

Freelancer, Berater und jungen Unternehmen sind eine Zielgruppe, auf die es Fintechs seit einigen Jahren abgesehen haben. Für viele etablierte Banken sind die Firmenkunden zu klein, aus diesem Grund wittern Startups ihre Chance mit technischen Lösungen. Neue Banking-Anbieter wie Penta und Qonto konzentrieren sich auf diesen Markt und haben bereits große Finanzierungsrunden eingesammelt.

Nun will ein Gründerteam eine vergleichbare digitale Lösung für den Versicherungsvertrieb aufbauen. Unter dem Namen InsureQ arbeitet das Startup an einem Portal, das Anfang August offiziell startet. Knapp eine Million soll der Tech-Investor Rocket Internet bereits investiert haben. Außerdem sind bei dem Anbieter ein prominenter Technik-Chef an Bord – und ein großer Versicherungspartner.

Bereits seit einigen Monaten lief das Startup unter dem Namen Project Insurio, bis die Gründer sich kürzlich auf den neuen Namen InsureQ einigten. Für Rocket-Gründungen ist es nicht unüblich, zunächst unter einem Arbeitstitel zu starten, bevor der richtige Name öffentlich wird. Das Startup ist eines der ersten deutschen Investments von Rockets neuem Frühphasen-Geldgeber Flash Ventures, wie Deutsche Startups vor einigen Wochen berichtete. In zwei Tranchen habe Flash 800.000 Euro investiert, in einer Seed-Runde sei nun eine Summe von bis zu zwei Millionen angepeilt, von denen Flash die Hälfte übernehmen wolle – der Rest soll von einem neuen Investor kommen, hieß es dem Bericht. InsureQ wollte die Informationen auf Nachfrage nicht bestätigen.