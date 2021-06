Axel Börsch-Supan hat die Auswirkungen des demografischen Wandels zu seinem Foschungsfeld erkoren. Der Ökonom und Mathematiker, selbst Jahrgang 1954, leitet als Direktor das Munich Center for the Economics of Aging (MEA), das zum Münchner Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik gehört. Dort forscht er unter anderem zu sozialen Sicherungssystemen und dem Sparverhalten der Deutschen. Börsch-Supan hat in Cambridge, Massachusetts, promoviert und arbeitet heute noch gelegentlich in den USA.

Capital: Was sagen Sie zu der Debatte über das höhere Renteneintrittsalter, die nun losgetreten worden ist?

AXEL BÖRSCH-SUPAN: Ich muss sagen, ich finde das völlig hysterisch. Dass wir diese Debatte jetzt führen, liegt wahrscheinlich nur an der momentanen allgemeinen Nervosität.

Aber Sie haben ja doch einen Vorschlag gemacht, nach dem das Rentenalter auf 68 erhöht werden sollte, oder?

Nein, haben wir nicht.

Was dann?

Was wir vorgeschlagen haben, ist erst mal nur ein Prinzip. Nämlich das Prinzip, dass wenn sich die Lebenserwartung verändert, sich auch das Rentenalter ändern muss. Wenn die Menschen deutlich älter würden als heute, wäre es unvernünftig, weiterhin wie jetzt in Rente zu gehen. Und unser Vorschlag ist: Wenn man drei Jahre länger lebt, kann man ein Jahr länger Rente haben und zwei Jahre länger arbeiten.

Also doch eine Erhöhung?

Wir wissen, dass wir unser Rentensystem finanzieren können, wenn die Leute im Schnitt 40 Jahre arbeiten und 20 Jahre Rente beziehen. Insofern ist es nur vernünftig, das gleiche Prinzip auch für zusätzliche gewonnen Lebensjahre einzusetzen. Das ist das Einzige, was wir empfohlen haben. Aber es geht ja nicht darum, das sofort zu machen.

Wie meinen Sie das?

Die Frage ist doch, wann gewinnen wir denn im Schnitt drei Lebensjahre dazu? Wenn man dem Statistischen Bundesamt folgt, kommt man ungefähr auf das Jahr 2042, also in 21 Jahren – erst dann werden wir statistisch drei Jahre dazugewonnen haben. Das heißt, wenn wir im Augenblick ein Rentenalter von 66 Jahren haben – also 65 haben wir nicht mehr und 67 haben wir noch nicht erreicht – dann sollten wir im Jahr 2042 durchschnittlich mit 68 Jahren in Rente gehen.

Was haben Sie da nun konkret empfohlen?

Was wir gesagt haben, ist, dass wenn sich das tatsächlich so einspielt mit den zusätzlichen drei Jahren Lebenszeit, dann wird man in den 30er-Jahren dieses Jahrhunderts die Möglichkeit haben müssen, in den 40er-Jahren dieses Jahrhunderts etwas am Rentenalter ändern zu können.

Das klingt nicht danach, dass man das jetzt debattieren muss, oder?

Nein, das ist kein Thema, das man im Wahlkampf diskutieren sollte. Es ist wichtig, Ruhe in die Debatte zu bringen, aber wir sollten sie nicht heute führen. Man sollte wissen, dass das Gutachten auch nicht jetzt geschrieben worden ist.

Wann denn?

Das haben wir im Wesentlichen im vergangenen Jahr verfasst. Es hat aber gedauert, bis es veröffentlicht wurde. Der wissenschaftliche Beirat arbeitet sehr gründlich – und daher auch sehr langsam.

Wenn wir diese Debatte führen, sollte sie sich nicht eigentlich um etwas anderes drehen – eine flexiblere Rente zum Beispiel?

Ja, völlig richtig. Und das haben wir in dem Gutachten auch gesagt. Wir wollen das Regelrentenalter abschaffen und ein Rentenfenster einführen, also ein frühestes und ein spätestes Rentenalter, zwischen denen man flexibel in Rente gehen kann. Plus/minus drei oder vier Jahre. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.

Warum?

Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es Menschen, die machen ihren Beruf sehr gerne. Die wollen vielleicht gar nicht zu einem bestimmten Stichtag in Rente gehen. Warum sollten die dann nicht länger bleiben können? Es gibt aber auch Menschen, die können es kaum erwarten, in Rente zu gehen. Zudem müssen wir uns um die Menschen kümmern, die körperlich arbeiten und die ihrem Beruf im höheren Alter schlicht nicht mehr nachgehen können. Wir alle kennen die Geschichte vom Dachdecker, der irgendwann ausgelaugt ist – und es gibt da ja noch viele andere Berufe. Für alle ein gleiches Rentenalter festzusetzen, ist grober Unfug.