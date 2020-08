#1 Walmart

In Deutschland konnte Walmart nicht Fuß fassen. In seiner Heimat aber ist und bleibt der Einzelhandelskonzern das größte Unternehmen des Landes. Die Fortune 500 2020 verzeichneten beim Umsatz ein leichtes Plus von 1,9 Prozent auf 524,0 Milliarden Dollar. Die Gewinne aber stiegen um 123,1 Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar. Dafür sorgte laut „Fortune“ unter anderem ein Plus von 37 Prozent beim Onlinehandel. In diesem Bereich belege Walmart hinter Amazon den zweiten Rang.