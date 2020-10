Die Top-Alkoholmarken verlieren in der Corona-Krise massiv an Wert. Das gilt allerdings nicht für alle Anbieter gleichermaßen. Vor allem ein Land setzt sich mit seinem Angebot deutlich an die Spitze. Dies sind die wertvollsten Spirituosenmarken der Welt

Geschlossene Kneipen und abgesagte Veranstaltungen setzen den Herstellern alkoholischer Getränke zu. Die großen Alkoholmarken könnten in der Corona-Krise insgesamt 33 Milliarden US-Dollar an Wert einbüßen, schätzte das Marktbewertungsunternehmen Brand Finance im August 2020. Während beispielsweise deutsche Verbraucher in der Krise seltener Alkohol trinken, scheint der Konsum in China ungebrochen.

Die Top-Schnapsmarken aus China konnten ihren Wert laut dem Jahresranking von Brand Finance teilweise um bis zu ein Drittel steigern. Steigende Einkommen führen laut den Analysten dazu, dass immer mehr Chinesen beim beliebten Hirseschnaps Baijiu zu teureren Produkten greifen. Jede zweite der wertvollsten Spirituosenmarken 2020 stammte aus der Volksrepublik.

Dies sind laut Brand Finance die Top-Spirituosenmarken der Welt