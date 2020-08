Exklusiv N26-Mitarbeiter planen Betriebsratswahlen

In einem Brief an die Belegschaft kündigen N26-Mitarbeiter an, einen Betriebsrat gründen zu wollen. Das Vertrauen in das Management sei „auf einem historischen Tiefstand“, heißt es. N26 werde einen Betriebsrat „respektieren“, teilte das Unternehmen mit.