Der internationale Zahlungsverkehr lag bis vor Kurzem in der Hand von Banken und speziellen Dienstleistern. Facebooks Libra Coin könnte das ändern und auch den nationalen Währungen Konkurrenz machen

Katharina Gehra ist Gründerin von Immutable Insight, einer Blockchain-Analysefirma. Sie sitzt zudem als Sachverständige im Finanzausschuss und Ausschuss Digitale Agenda des Bundestags. Sie gehört zu Deutschlands Top 40 unter 40 von Capital.

Nach dem zweiten Weltkrieg hat sich die bundesdeutsche Außenpolitik in einem westlichen Bündnis mit Richtung der Vereinigten Staaten von Amerika orientiert. Bretton Woods, ein kleiner, idyllischer Ort an der Ostküste der USA, steht für eine Neuordnung der Geldpolitik mit dem US Dollar als Ankerwährung.

Das entsprach zu diesem Zeitpunkt der politischen als auch wirtschaftlichen Vormachtstellung der USA. Von 1944 bis 1973 hat dieses Währungssystem in der westlichen Welt für knapp 3 Jahrzehnte ausreichend Stabilität und Wachstum gebracht. Der „Nixon Schock“ im Jahr 1971 hat durch die Loslösung des US Dollar an Gold eine neue Ära eingeläutet und innerhalb von zwei Jahren wurden substantielle Teile des internationalen Währungssystems umgebaut.

Als Spiegelbild der geopolitischen Machtverhältnisse sind Währungen immer nur Regime auf Zeit. So kann es eigentlich im Jahr 2019 nicht verwundern, dass mit einem geschwächten Multilateralismus, einem kontinuierlich aufholenden China und einem eigensinnigen Russland, die uneingeschränkte Vormachtstellung des US-Dollar auch in den Währungssystemen in Frage gestellt wird.

Durch neue Technologien und einen weltweit wachsenden, bilateral gestärktem Handel ist sowohl die Notwendigkeit als auch die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des US-Dollar als Leitwährung in den Transaktionen verringert. Die Blockchaintechnologie bietet eine kostengünstige, technologisch sichere und global skalier- und nutzbare Alternative für das Transferieren von Wert. Ob dieser Wert aus Muscheln, Münzen oder hypothetischen Verrechnungseinheiten besteht – ist so lange gleichgültig, wie beide Vertragsparteien dieses Tauschmittel akzeptieren.

Internationaler Zahlungsverkehr wurde bis vor wenigen Jahren beinahe ausschließlich über Banken oder Dienstleister wie WesternUnion oder Moneygram gegen hohe Gebühren durchgeführt. Inzwischen gewinnen neue Wettbewerber wie PayPal, WeChat, Revolut oder Blockchainanbieter durch schnellere und günstigere Angebote deutlich Marktanteile. Weil dort immer noch gut verdient werden kann, hat im Sommer dieses Jahres auch Facebook als Anführer eines größtenteils amerikanischem Calibrakonsortium sich ein neues Produkt für diesen Markt überlegt: die Libra Coin. Selbst wenn einzelne Zahlungsdienstleister wie PayPal und Kreditkartenanbieter aus dem Konsortium ausgestiegen sind, ist das Projekt Libra in dieser oder einer abgeänderten Art zu lukrativ und zu entscheidend für die Monetarisierung von Facebook im Vergleich zu der chinesischen Konkurrenz, als dass eine völlige Absage wahrscheinlich ist.