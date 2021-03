Eschborn – 35 Mio. Euro

Eschborn zählt zu den reichsten Kleinstädten Hessens. Der Greensill-Skandal könnte allerdings ein Loch in die Stadtkasse reißen. Rund 35 Mio. Euro hatte Eschborn bei der Greensill Bank angelegt. Gemessen an den städtischen Geldbeständen in Höhe von 320 Mio. Euro entspricht die angelegte Summe etwa einem Zehntel. Das Geld sei in in sechs kurz- und mittelfristige Festgelder mit vereinbarten Zinsen deutlich unter einem Prozent angelegt worden, teilte die Stadt der Frankfurter Neuen Presse mit. Damit habe Eschborn Negativzinsen vermeiden wollen. Riskante Anlage oder Investitionen in risikobehaftete Geschäfte hätten zu keiner Zeit stattgefunden, heißt es.