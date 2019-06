Sie waren Studenten, als 1989 in Peking die Panzer rollten. Heute leben manche im Exil, andere haben in China Karriere gemacht. Unser Autor hat sie damals und immer wieder getroffen – und porträtiert eine Generation, die bis heute auf ihre Stunde wartet

Wenn mein Freund Chen Yuning (Name v. d. Red. geändert) und ich über China reden, holt uns der 4. Juni 1989 ein. Die Nacht, als die Panzer zum Tiananmen-Platz rollen und in Peking Hunderte, vielleicht Tausende Demonstranten ermordet werden. Die Stunden, als die Schockwelle die Universitäten im ganzen Land erreicht und sich in Schanghai, Guangzhou und Chongqing die Studenten ein letztes Mal vergeblich aufbäumen. Der Tag, der mit fürchterlicher Klarheit definiert, was bis heute gilt: Kapitalismus ja, Demokratie auf keinen Fall.

Yuning erinnert sich gut an jenen Sonntag, als an seiner Uni in Schanghai die Studenten auf die Straße gingen. Von ihm höre ich vor zehn Jahren zum ersten Mal den Ausdruck „Generation Tiananmen“. Für die vier Jahrgänge, die zwischen 1985 und 1988 an Universitäten der Volksrepublik eingeschrieben wurden, gebe es „kein Datum, das sie bis heute so intensiv und kollektiv verbindet wie der 4. Juni 1989“.

Wer damals um die 20 Jahre alt war, der steht heute mit 50 mitten im Leben. Viele der einstigen Demonstranten arbeiten erfolgreich als Manager oder Unternehmer, in China oder im Ausland. Einigen bin ich in den vergangenen drei Jahrzehnten persönlich begegnet. Von ihnen handelt diese Geschichte, die auch ein bisschen meine eigene ist: China beschäftigt mich seit den frühen 70er-Jahren, als meine Genossen und ich in Deutschland noch hinter Mao-Bildern herliefen. 1982 reiste ich dann zum ersten Mal quer durch China. Kurz vor dem Massaker war ich für mehrere Wochen dort, direkt danach auch – und seitdem immer wieder. Ich habe den Herbst der Euphorie 1988 und den Sommer der Verzweiflung 1989 erlebt – und beides verbindet mich bis heute mit Yuning.

Flucht in die Arbeit

Die Geschichte meines Freundes nach 1989 ist schnell erzählt. In der Folge des 4. Juni droht ihm die Relegation von der Uni. Als er ihr entgeht, stürzt er sich ins Studium. Nicht nach links und rechts gucken, die besten Noten holen, Englisch und Deutsch lernen, ein Prädikatsexamen machen, als Praktikant bei deutschen Firmen arbeiten, mit ihrer Hilfe einen Studienplatz in Deutschland ergattern – Yuning spult mit eiserner Disziplin und unfassbarem Fleiß sein Programm ab, um sein wichtigstes Ziel zu erreichen: China zu verlassen, wie es Tausende andere der Generation Tiananmen tun werden.

Yuning will nie wieder unter einem Regime leben, das seine Bürger auf offener Straße ermordet. Seine Familie etabliert sich in Deutschland, die Kinder sollen wie normale Deutsche aufwachsen. Erst als die Chens ein gutes Jahrzehnt nach dem Massaker deutsche Pässe bekommen, fühlt sich Yuning zum ersten Mal wieder sicher.

Seitdem macht er bei großen deutschen Konzernen Karriere, übernimmt Verantwortung für Hunderte von Mitarbeitern, reist um die ganze Welt, auch nach China. Sein persönlicher Aufstieg fällt mit dem seiner alten Heimat zur Wirtschafts- und Weltmacht zusammen. Das ändert Yunings Blick auf China, auch wenn er sich bis heute keine Illusionen über das Regime macht. Nie in der neueren Geschichte, sagt er, seien so viele Menschen in so kurzer Zeit der Armut entkommen wie in China zwischen 1989 und heute. War am Ende nicht dieser Wohlstand wichtiger als mehr Freiheit?

Yuning trifft bei seinen Geschäftsreisen oft gleichaltrige Landsleute, die denken wie er. Alle leben sie mit dem gleichen Dilemma. „Niemand aus unserer Generation traut den Kommunisten“, sagt Yuning. „Aber keiner von uns leugnet, was sie für China geleistet haben.“