Die führenden Öl- und Gaskonzerne der Welt müssen stark schrumpfen: um die Ziele des Pariser Weltklimaabkommens zu erreichen – und ihre eigenen Aktionäre vor finanziellen Verlusten zu beschützen. So lautet die Kernaussage der Studie „Balancing the budget: Why deflating the carbon requires oil & gas companies to shrink”. Das Londoner Analysehaus Carbon Tracker wird die Untersuchung an diesem Freitag vorstellen; Capital liegt sie vorab vor.

„Wenn die Unternehmen tatsächlich ihr finanzielles Risiko beschränken und Teil der Lösung für das Klimaproblem sein wollen, dann müssen sie die Produktion schrumpfen“ Mike Coffin

Demnach müssen Ölkonzerne wie Exxon Mobil, BP, Shell und Chevron ihre Produktion bis 2040 insgesamt um mehr als ein Drittel senken, damit sie noch zum erklärten Ziel der Staatengemeinschaft passt, die mittlere globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten. Andernfalls würden die Unternehmen ihr eigenes Überleben riskieren, behaupten die Studienautoren Mike Coffin und Andrew Grant. Carbon Tracker wurde 2009 von Finanzanalysten, Fondsmanagern und Energieexperten gegründet und ist spezialisiert auf Auswirkungen des Klimawandels auf die Finanzmärkte.

„Wenn Unternehmen und Staaten versuchen, alle ihre Öl- und Gasreserven zu erschließen, wird entweder die Welt die Klimaziele verpassen – oder diese Vermögenswerte werden durch die Energiewende wertlos werden“, sagt Coffin. Schließlich dürften so viel Öl und Gas in einer Niedrig-Emissionswelt überhaupt nicht mehr verbrannt werden: „Wenn die Unternehmen tatsächlich ihr finanzielles Risiko beschränken und Teil der Lösung für das Klimaproblem sein wollen, dann müssen sie die Produktion schrumpfen.“

Fast alle Energieriesen haben öffentlich gelobt, ihre Treibhausgasemissionen zu verringern und neue Technologien zu entwickeln. Viele dieser Konzerne stehen dabei seit einiger Zeit unter dem Druck wichtiger Anteilseigner. Erst im September forderten 515 Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 35.000 Mrd. Dollar – unter ihnen der Allianz-Konzern sowie die Vermögensverwaltungshäuser der Deutschen Bank und der Volksbanken – die Staatengemeinschaft auf, entschlossener gegen den Klimawandel vorzugehen und Preise für den Ausstoß von Treibhausgasen einzuführen.

Die Kapitalgeber handeln dabei weniger aus Altruismus, sondern vielmehr aus Sorge um die eigenen Geschäfte. Beispielsweise könnte es passieren, dass die bisherigen Geschäftsmodelle der Ölmultis bei sinkendem Verbrauch nicht mehr funktionieren und die Unternehmen auf kostspieligen Fördervorhaben sitzen bleiben.