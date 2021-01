Was war das große Drama des Jahres 2020? Ganz sicher die drohende Überlastung unseres Gesundheitssystems und die wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Aber parallel dazu vollzieht sich ein Drama in unserem Finanzsystem, leiser und schleichender als das erste, aber von enormer Brisanz für unsere Gesellschaft. Im März stand das Finanzsystem kurz vor dem Zusammenbruch: die Finanzierungsbedingungen für zahlreiche Unternehmen und viele Staaten waren so schlecht, dass diese nicht die Kredite aufnehmen konnten, die sie zur Bewältigung der Krise dringend benötigten. Die Zentralbanken intervenierten mit Rettungsprogrammen, die selbst die Maßnahmen von 2008 in den Schatten stellten. So wuchs zum Beispiel die Bilanzsumme der EZB in der Finanzkrise von 2007 bis 2010 um 813 Milliarden Euro, dieses Jahr allein zwischen Februar und Dezember hingegen um 2261 Milliarden. Das Finanzsystem stabilisierte sich schnell und die Kreditvergabe an große Unternehmen stieg beträchtlich. Doch was ist mit den kleinen Unternehmen und Mittelständlern, die das Bild unserer Gesellschaft prägen? Für sie könnte es deutlich schwerer werden, Kredite zu bekommen. Sie drohen dadurch gegenüber großen Unternehmen systematisch in Nachteil zu geraten, inklusive der Gefahr einer Übernahmewelle. Der Grund liegt nicht etwa im fehlenden Willen der Zentralbanker, sondern in der Struktur unseres Finanzsystems.

Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden

Woher kommt die Ungleichbehandlung der Unternehmen durch das Finanzsystem? Ein kleines oder mittelständisches Unternehmen erhält seine Kredite typischerweise von der Hausbank. Größere Unternehmen steht dieser Weg ebenfalls offen, aber sie verfügen noch über eine zweite Möglichkeit, nämlich den Verkauf von Unternehmensanleihen direkt am Kapitalmarkt. Im März drohten beide Quellen zu versiegen: Kredite werden nicht vergeben, wenn nicht klar ist, dass die Unternehmen morgen noch existieren, um sie zurückzuzahlen. Banker sehen das so, und die Käufer von Unternehmensanleihen am Kapitalmarkt wie Pensionsfonds oder Lebensversicherer ebenfalls.

Die Zentralbanken eilen zur Hilfe

Deswegen intervenierten die Zentralbanken im März massiv, um beispielsweise über Anleihenkaufprogramme und erleichtere Refinanzierungsbedingungen für Banken die Kreditvergabe anzukurbeln. Die Anleihenkäufe funktionieren deshalb, weil die Zentralbanken Unternehmensanleihen am Sekundärmarkt kaufen und damit etwa einem Pensionsfond die Sorge nehmen, dass er auf sich schlecht entwickelnden Anleihen sitzen bleibt. Natürlich fällt es dem Pensionsfonds mit diesem Ausblick deutlich leichter, Anleihen von Unternehmen zu kaufen. Nicht so bei einer Bank, denn Kredite, die sie vergibt, kann sie nicht einfach so am Kapitalmarkt verkaufen: Bankkredite sind deutlich illiquider. Die europäische Zentralbank bietet Banken stattdessen selbst günstige Kredite an in der Hoffnung, die Bereitschaft der Banken zur Kreditvergabe zu steigern. Aber das funktioniert bislang nicht.

Die Daten zeigen, dass durch die Zentralbankintervention das Risiko an den Kapitalmärkten auf das Vorkrisenniveau zurückfiel und die Kreditgewährung deutlich anstieg. Große, kapitalmarktbasierte Unternehmen können daher günstig Anleihen ausgeben und darüber Kapital aufnehmen. Beispielsweise liegt der Netto-Absatz von Unternehmensanleihen in Deutschland von Januar bis Oktober 2020 bereits 145 % über dem Wert für das gesamte Jahr 2019. Gemessen am Bruttoabsatz ist die Gesamtaktivität des Marktes für Unternehmensanleihen sogar um 180 Prozent gestiegen, siehe Abbildung 1.

Das Volumen neu vergebener Bankkredite an realwirtschaftliche Unternehmen hingegen stagniert seit Mai 2020. Und das obwohl die Europäische Zentralbank im Rahmen ihres langfristigen Refinanzierungsprogramms (TLTRO) sogar so weit geht, dass sie den Banken für aufgenommene Kredite Geld schenkt, indem sie den Kreditzins auf -1 Prozent setzt. Es gibt nur eine Bedingung: die Banken müssen genau so viel Kreditvolumen ausgeben wie im Vorjahr. Das tun sie auch, doch stagniert die Kreditvergabe auf dem Vorjahresniveau, während der Kreditbedarf zunimmt. Zusätzlich verschärfen Banken die Bedingungen für die Kreditvergabe, wie eine Umfrage der Bundesbank zeigt. Dies äußert sich insbesondere in der Ausweitung der Aufschläge für risikoreichere Kredite.