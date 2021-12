Oscar Hartzell gab sich als Nachfahre des legendären Seefahrers Sir Francis Drake aus und versprach seinen Anlegern Anteile an einem gigantischen Vermögen. Mindestens 70.000 Amerikaner fielen auf den Hochstapler herein

Es ist ein eisiger Morgen 1933, als einer der größten Hochstapler der US-Geschichte heimkehrt. Eskortiert wird er von ein paar Marshals. Am Bahnhof von Sioux City im Bundesstaat Iowa warten Scharen von Leuten, Fotografen drängeln sich an den Gleisen. Als der Zug hält, fängt die Menge an zu jubeln. Die Leute winken und rufen seinen Namen: Oscar Merril Hartzell.

Noch auf dem Weg in die Untersuchungshaft sieht Hartzell aus wie jener Gentleman, dem Zehntausende Menschen im Mittleren Westen ihr Geld anvertraut hatten: ein breitschultriger Mann Ende 50 mit blank polierten Budapestern, feinem Mantel und englischer Melone auf dem Kopf. Neben ihm wirken die Marshals mit ihren ausgelatschten Stiefeln wie Tagelöhner. Der Taxifahrer, der die Polizisten und Hartzell ins Gefängnis bringt, weigert sich, Geld zu nehmen. Es sei ihm eine große Ehre, den Mann zu fahren, sagt er.

Ein paar Tage zuvor ist Hartzell verhaftet worden, an Bord der SS Champlain, mit der er von London nach New York übergesetzt hatte. Mehr als 15 Jahre lang war London seine Basis, von hier aus steuerte der Bauerssohn aus Illinois ein gigantisches Betrugssystem. Hartzell gab sich als Erbe des englischen Seefahrers Sir Francis Drake aus. Seinen Anlegern gaukelte er vor, schon bald Eigentümer des sagenhaften Drake-Vermögens zu sein: Ländereien, Gold, Juwelen und Anlagen, einer der wertvollsten Nachlässe der Welt, um den sich schon seit dem Tod des Eroberers im Jahr 1596 zahllose Legenden rankten. Über 100 Mrd. Dollar wert, viel mehr als die damaligen Staatsschulden Großbritanniens und der USA zusammen.

Mithilfe eines Netzes von mehreren Dutzend Agenten sammelte Hartzell in seiner alten Heimat Millionensummen ein – angeblich für seinen Rechtsstreit mit der englischen Regierung, die auf dem Drake-Nachlass sitze. Seinen Anlegern versprach er Renditen von 500 Prozent, bezahlt aus Drakes Milliardenvermögen. Anfang der 30er-Jahre gab es unzählige Leute, die bereitwillig an Hartzells Versprechen schnellen Reichtums glaubten. Der Mittlere Westen litt besonders unter den Folgen des Börsencrashs von 1929 und der Großen Depression. Viele Bauern verloren ihr Land, in manchen Gegenden tobten Aufstände. Konjunktur hatten nur Hochstapler wie Hartzell, die die Sehnsucht der Leute nach easy money bedienten.

Überall plünderten Bauern, Ärzte, kleine Geschäftsleute und Bankbeamte ihre Konten oder nahmen sogar Hypotheken auf – aus Gier, aus Angst, die Chance auf Wohlstand zu verpassen, und weil Hartzells „Drake-Bonds“ in vielen Städten eine soziale Sogwirkung entfalteten: Wer nicht investierte, musste sich rechtfertigen. Aus dem Traum vom schnellen Geld wurde ein Rausch, dem mindestens 70.000 Anleger erlagen. Ein Beamter aus dem U.S. State Department kabelte fassungslos nach Washington: „Sie glauben jetzt an Hartzell mit dem Feuer der rabiatesten religiösen Fanatiker.“

Gier nach Prestige

Hartzell wurde 1876 als Sohn eines deutschstämmigen Farmers in der Prärie von Illinois geboren. Schon als Kind träumte er davon, reich und berühmt zu werden. Es wurde seine wichtigste Triebfeder. Hartzell kaufte und verkaufte Land in Iowa, wurde einer der größten Viehtransporteure in der Region, bekannt bei den Banken und den Brokern in Chicago.

Vom Erbe seines Vaters, der sich aus Versehen mit seinem Revolver erschossen hatte, kaufte er in Texas Land und Farmen. Er hielt sich Rennpferde, veranstaltete teure Partys. Für die Hypotheken, mit denen er den Lebensstil seiner Familie finanzierte, verpfändete er Ländereien und Vieh, teils mehrfach. Als 1908 ein Großbrand seine Ranch zerstörte und ein Virus seine Tiere heimsuchte, musste er Bankrott anmelden. Der Aufsteiger war abgestürzt.