Ein Blick auf Deutschlands Straßen zeigt: Das Fahrrad zählt zu den Corona-Gewinnern. Auch am Fahrradmarkt macht sich die erhöhte Nachfrage bemerkbar. Fachläden berichteten schon im Mai über einen Kundenansturm und lange Schlangen. Viele haben die finanziellen Verluste aus dem Lockdown bereits ausgleichen können. Einer Umfrage des Branchenverbands „Verbund Service und Fahrrad“ zufolge rechnet mehr als die Hälfte der Hersteller und Händler bereits mit einem Jahresumsätz wie im Jahr 2019 – oder sogar noch darüber.

Die Deutschen sind allerdings nicht erst durch die Pandemie und dem damit bedingten Lockdown auf’s Fahrrad gekommen. Schon 2019 verzeichnete die Fahrradbranche ein Umsatzplus von 4,2 Mrd. Euro – ein Anstieg um mehr als ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Der veränderte Alltag in Corona-Zeiten befeuert die bisherige Nachfrage allerdings zusätzlich.

„Die Menschen verbrachten in der Shutdown-Zeit doppelt so viel Zeit auf dem Rad wie zuvor, und der Radanteil am Gesamtverkehr hat sich verdreifacht“, bilanziert der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC). Die Angst vor Ansteckung spiele im öffentlichen Personenverkehr eine wichtige Rolle, bilanziert das Beratungsunternehmen McKinsey in einer Analyse. Das Fahrrad als virenfreie Alternative zum Pendeln und für den Urlaub ist eine beliebte Option.

Bestimmte Modelle „nicht zur Verfügung“

Mittlerweile sorgt der Boom aber auch für erste Engpässe. „Bestimmte Radmodelle stehen nicht zur Verfügung, das mag regional unterschiedlich sein“, sagt VSF-Geschäftsführer Albert Herresthal. „Wer ein gutes Rad sucht, wird eins finden. Nur vielleicht nicht genau das, was er sich vorgestellt hat.“ Besonders gefragt sind aktuell E-Bikes, Kinder- und Enstiegsräder. „Auch für höherwertige Räder, die man für Reisen benutzen kann, gibt es jetzt viele Interessenten“, sagt Herresthal.

Grund für die Engpässe sind die internationalen Lieferketten. Bereits seit dem Shutdown in Asien Mitte Februar kam es immer wieder zu Unterbrechungen und Störungen. Auch Herresthal berichtet von „Verzögerungen“. „Wenn in China oder Taiwan Fahrradprodukte bestellt wurden, die mit dem Containerschiff nach Europa gebracht werden sollten, ist dieses Containerschiff mit den verschiedensten Sachen bestückt. Wenn aus einer anderen Branche, die mit Fahrrädern nichts zu tun hat, etwas fehlt und das Schiff halbvoll ist – dann fährt es nicht“, erklärt er.

Das beeinflusst auch die Produktion. „Seitdem konnte nur erschwert beziehungsweise gar nicht produziert und der Abverkauf nicht gewährleistet werden,“ erklärt David Eisenberger vom Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV). „Die Lager der Fahrradhändler waren durch die Vorbestellungen der Händler vor Corona schon voll. Durch die Produktionsausfälle ist die Produktionsplanung dahin.“