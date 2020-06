#1 Dänemark

Die hohe Lebensqualität in Dänemark kommt nicht von ungefähr. Das Preisniveau liegt um stolze 37,9 Prozent über dem EU-weiten Durchschnitt. Damit ist Dänemark innerhalb der Union unangefochten die Nummer eins. Noch teurer ist das Leben übrigens in Island (56,1 Prozent) sowie in der Schweiz (51,9 Prozent) und in Norwegen (47,7 Prozent).