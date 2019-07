Julia Bösch (34): Gründerin von Outfittery

Julia Bösch gründete 2012 zusammen mit Anna Alex die Online-Personalshopping-Plattform Outfittery. Auf die Idee brachte Bösch ein Freund in New York: Weil er keine Lust hatte selbst einkaufen zu gehen, bezahlte er einen Personal Shopper dafür. Bösch wollte das Konzept online und kostenlos anbieten – und Outfittery war geboren. Beim Aufbau der Plattform profitierte Bösch dabei von ihrer Erfahrung als ehemalige Head of International Business Development bei Zalando. Heute hat der digitale Personal Shopper rund 600.000 Kunden in acht Ländern. Ende Mai gab Bösch bekannt, dass Outfittery mit dem Konkurrenten Modomoto fusioniert.