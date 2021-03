Die Digitaleinheit der Beratungsfirma BCG bereitet den Start einer neuer Investment-App vor: Ein Vertragsmanager, der gesparte Beträge in ETFs anlegt. Eine Start-up-Idee, die sich erst einmal sinnvoll anhört – und sich in einem schwierigen Markt bewegt.

Im vergangenen Jahr begann das Geheimprojekt: Die Berater von BCG Digital Ventures halfen in Berlin beim Aufbau eines neuen Robo-Advisors. Selbst in der Firma des Auftraggebers sollen anfangs nicht alle Bescheid gewusst haben, so vertraulich waren die ersten Pläne. Im Juni enthüllte Finance Forward, dass es sich um den globalen Vermögensverwalter Vanguard handelt, der in Europa Fuß fassen will. Ein prominentes Team bereitet zurzeit den Launch vor, sogar eine Banklizenz beantragt die Firma.

Fintechs sind für die BCG-Digitalberater offenbar ein neuer Schwerpunkt. Gleichzeitig mussten sie mit Kunden aus der Mobilität zuletzt Rückschläge einstecken: Die Scooter-Marke Hive haben Daimler und BMW beerdigt, wie das Handelsblatt berichtete. Genauso wie schon das Vorzeige-Projekt Coup vor längerer Zeit, einem Roller-Sharing-Start-up von Bosch. In beiden Fällen unterstützte BCG beim Aufbau.

Im Windschatten des neuen Vorzeige-Projektes mit Vanguard arbeiten die Berater mittlerweile an einem weiteren Finanz-Start-up. Wieder macht BCG ein Geheimnis um das Projekt. In den Stellenanzeigen ist von einem „Stealth Consumer FinTech Venture“ die Rede.

