E-Scooter

Aus vielen Großstädten in Asien und Amerika sind E-Scooter nicht mehr wegzudenken. Auch in Europa werden die elektrischen Roller immer beliebter. In Deutschland stehen sie kurz vor der Zulassung. US-Unternehmen wie Lime Technologies profitieren jetzt schon von dem Hype und sind derzeit an den Aktienmärkten äußerst erfolgreich. Auch der chinesische Segway-Hersteller Ninebot denkt offenbar über einen Börsengang nach. Analysten schätzen den Wert nach der letzten Investitionsrunde, an der sich unter anderem Intel und Xiaomi beteiligten, auf über eine Milliarde US-Dollar.