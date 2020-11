Jogginghosen

Lange galt die Jogginghose modisch als verpöhnt. Zusammen mit vielen weiteren bequemen Kleidungsstücken hat sie sich an den heimischen Schreibtischen aber längst durchgesetzt. In den USA fielen die Verkaufszahlen der Modebranche im April vereinzelt um bis zu 79 Prozent, Jogginghosen legten indes um 80 Prozent zu. Sogar der Luxus-Onlineshop Netaporter berichtete US-Medien zufolge über ein Verkaufsplus von 40 Prozent. Auch in Deutschland steigen die Verkaufszahlen. So verbuchte der Online-Anbieter Zalando im Zehn-Wochen-Vergleich zu Beginn der ersten Corona-Welle einen dreistelligen Zuwachs beim Umsatz für Jogginghosen. Ähnlich stark stieg auch die Anzahl an Suchanfragen.