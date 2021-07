Wenige Tage nach Richard Branson will auch Jeff Bezos in den Weltraum. Elon Musk wartet noch auf seinen Jungfernflug, kann sich aber trotzdem als Sieger fühlen. Wäre da nicht Microsoft gewesen...

„Die Simpsons“ haben es mal wieder lange vorher gewusst. Bereits 2008 schwebte in einer Folge der Zeichentrickserie Richard Branson entspannt als Weltraumtourist in seiner Raumkapsel. Nun wurde der langjährige Traum des Briten Realität.

Der Virgin-Gründer flog am 11. Juli 2021 mit dem Raketenflugzeug VSS Unity seines Unternehmens Virgin Galactic an den Rand des Weltraums und erlebte für kurze Zeit Schwerelosigkeit. Der suborbitale Flug mit zwei Piloten und vier Passagieren gilt als symbolischer Startschuss für die Ära des kommerziellen Weltraumtourismus.

Branson im Weltraum und „Die Simpsons“

Dem indischen Unternehmer Aditya Kondawar kamen die Bilder des schwebenden Branson seltsam bekannt vor. Der „Simpsons“-Fan schaute nach und stieß auf die Branson-Folge „Ja, diese Biene, die ich meine, die heißt Monty“ (Originaltitel: „The Burns and the Bees“).

How can The Simpsons show predict every Damn thing? 😯 pic.twitter.com/9wt3uSbiFh — Aditya Kondawar (@aditya_kondawar) July 12, 2021

Virgin Galactic teilte Kondawards Collage. Denn von der Kultserie „vorhergesagt“ zu werden, gilt mittlerweile fast als popkultureller Ritterschlag.

So manches historisches Ereignis hat seit dem Start der „Simpsons“ in Springfield seine Schatten vorausgeworfen. Im März 2000 träumte Lisa davon, US-Präsidentin zu werden. Ihr Vorgänger im Weißen Haus: Donald Trump. Auch die Masse des „Gottesteilchens“ Higgs-Boson wurde lange vor dessen offizieller Entdeckung von Homer Simpson auf eine Tafel gekritzelt. Die simple Erklärung: Unter den Autoren der Kultserie sind viele Wissenschaftler. Und die erlauben sich mit Forschungsergebnissen und Trends gern einen Insiderwitz.

Wer ist erster im Weltraum?

In Bransons „Simpsons“-Folge ging es übrigens um ein Ferienlager von Milliardären. Amazon-Gründer Jeff Bezos lieh seinem Zeichentrick-Pendant damals sogar die Stimme. Ausgerechnet ihm ist Branson nun mit dem Flug an den Rand des Weltraums eiskalt in die Parade gefahren. Denn eigentlich wollte der laut „Forbes“ aktuell reichste Mensch der Welt als erster Weltraum-Tourist eines kommerziellen Anbieters Geschichte schreiben. Nun wird er mit dem Start am 20. Juli 2021 zum Nachzügler.

So oder so: Das „Weltraum-Rennen der Milliardäre“ ist in voller Fahrt – das allerdings bereits seit einigen Jahrzehnten. Wir blicken zurück und voraus.