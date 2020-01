Butter

Das überrascht viele Verbraucher: Butter gilt gemeinhin als das Lebensmittel mit der schlechtesten CO2-Bilanz. „Bei der Herstellung eines Kilos werden 24 Kilo CO2-Emissionen ausgestoßen“, berichtete der WDR unter Berufung auf das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Die Ursache ist auch hier der hohe Ausstoß von Methangas durch Kühe. Die Ökobilanz der Butter fällt im Schnitt so schlecht aus, weil in ihr besonders viel Milch verarbeitet werden muss. Allerdings weist Melanie Speck vom Wuppertal Institut ganz richtig darauf hin: „Natürlich isst man an sieben Tagen nicht soviel Butter wie Fleisch.“ Auch in dieser Hinsicht kann sich ein vermeintlicher „Klimakiller“-Ruf schnell relativieren.