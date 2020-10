#8 Neuseeland

Neuseelands stationäres Internet ist laut Preply mehr als doppelt so schnell wie das in Australien. Das Land kam in der Analyse auf eine durchschnittliche Download-Geschwindigkeit von 115 Mbit pro Sekunde. Die Daten dieser Kategorie stammten vom Online-Portal Speed Test. Das hat allerdings seinen Preis. Mit durchschnittlich 46 Euro für einen Breitband-Internetzugang lag Neuseeland in dem Vergleich an der Spitze. Es kam mit insgesamt 74 Punkten im Ranking zur digitalen Bildung auf Platz acht.