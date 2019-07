#7 Irland

Den siebten Platz sichert sich Irland. Die Iren konnten sich 2019 in allen untersuchten Bereichen verbessern, ihr Score stieg um über vier Punkte an. Irland ist die Nummer 1 in der EU, wenn es um die Integration digitaler Technologien geht. Das liegt vor Allem daran, dass kleine und mittlere Unternehmen zunehmend auf digitale Technologien zurückgreifen. Breitband-Internetzugang ist im Allgemeinen immernoch relativ teuer. Das resultiert in einem geringen Anteil an Internetnutzern, knapp unter dem EU-Durchschnitt, was sich wiederum in den Digitalfähigkeiten der Iren bemerkbar macht: Nach Angaben der EU-Kommission verfügen nur 48 Prozent über grundlegend digitale Skills.