#4 Volkswagen

Volkswagen war 2019 gemessen am Umsatz der größte Autohersteller der Welt. Bei der Elektromobilität reicht es für den Wolfsburger Konzern aber mit einem Marktanteil von sieben Prozent laut der Statistik in Europa nur zu Platz vier. Volkswagen hat im Mai 2019 den Start der elektrischen Modellfamilie in der Kompaktklasse, ID.3, verkündet. Sie soll nach dem Käfer und dem ersten Golf das dritte große Kapitel in der Geschichte der Automarke markieren. VW investiert nach eigenen Angaben rund 33 Mrd. Euro in die E-Offensive. 2025 will Volkswagen weltweit mehr als eine Millionen E-Autos verkaufen.