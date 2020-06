Charles Wyplosz ist emeritierter Professor für Internationale Wirtschaft am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf und Mitglied der Expertengruppe des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europäischen Parlaments. Im März startete er zusammen mit anderen Ökonomen eine Online-Zeitschrift, die Echtzeit-Forschung zum Thema Pandemieökonomie veröffentlicht.

Capital: Herr Wyplosz, im März haben Sie eine Online-Zeitschrift ins Leben gerufen, die eine Art Echtzeit-Wirtschaftsforschung zur Corona-Pandemie bietet. Hatten Sie Angst, dass die Politiker die falschen wirtschaftspolitischen Maßnahmen ergreifen würden?

CHARLES WYPLOSZ: Zu Beginn des Lockdowns war ich schon besorgt, dass die Regierungen die Krise nicht in den Griff bekommen würden. Ich dachte, dass sie damit zögern würden, Unternehmen zu retten. Viele Menschen sind ja der Meinung, dass Unternehmen in der Lage sein sollten, für sich selbst zu sorgen. Sie zu unterstützen würde also zu Moral Hazard führen, Fehlanreize schaffen und sie vom Staat abhängig machen. Doch das ist in der Pandemie nicht wichtig. Wenn man die Menschen nicht auf die Straße lässt, können sie und die Unternehmen kein Geld verdienen. Das hat nichts mit Faulheit oder mit Fehlanreizen zu tun. Vor allem, wenn die Staatshilfen nur für eine begrenzte Zeit fließen. Dafür wäre es umso kostspieliger, eigentlich gesunde Firmen nach der Krise wiederaufzubauen, die wegen der Ausgangssperren die Krise nicht überstanden hätten.

Aber die Regierungen haben eingegriffen. In einigen Ländern wie den USA oder Deutschland sogar mit riesigen Geldsummen.

Das stimmt. Innerhalb weniger Tage waren sich die Regierungen aller großen Volkswirtschaften einig, dass sie verschwenderisch viel ausgeben sollten. Zumindest vorübergehend.

Deutschland kündigte in der vergangenen Woche sogar schon ein Konjunkturpaket an, um die Ausgaben und die Wirtschaft nach der Krise wieder anzukurbeln. Funktioniert das unter den aktuellen Umständen überhaupt schon?

Ich halte die Mehrwertsteuersenkung in dem Paket für eine gute Idee. Die Preise in Deutschland könnten ab dem 1. Juli sinken. Die Menschen werden das spüren und sie wissen auch, dass die Preise nicht ewig so tief bleiben werden. Das ist wie ein Schlussverkauf bis zum Ende des Jahres, den viele sich nicht entgehen lassen wollen. Besonders Menschen mit niedrigerem Einkommen profitieren davon, weil sie fast ihr gesamtes Gehalt direkt ausgeben. Ich bin ehrlich gesagt beeindruckt, dass die deutsche Regierung fast unmittelbar nach den Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen einen Plan vorgelegt hat, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Und sie hat sich nicht darauf eingelassen, die Autoindustrie übermäßig zu unterstützen, obwohl diese Industrie so laut um Hilfe gerufen hat. Ich fand die Reaktion beeindruckend.

Aber auch eine Steuersenkung bringt die Menschen im Moment nicht unbedingt auf die Straße und versetzt sie in Kauflaune, selbst wenn die Steuersenkung an die Verbraucher weitergegeben wird.

Ja, das stimmt. Wir wissen mittlerweile aus vielen Umfragen, dass die Menschen richtig Angst davor haben auszugehen. Das ist vernünftig. Das Virus ist ja immer noch da. Und wer nicht weiß, was morgen mit seiner Arbeit, seinem Land, seiner Gesundheit oder der Gesundheit seiner Familie passiert, will nicht grade shoppen gehen. Also müssen die Regierungen genau da ansetzen. Wir wissen aus früheren Pandemien, dass sich die Wirtschaft nur langsam davon erholt. Deshalb ist jede Maßnahme wichtig, die die Menschen irgendwie zum Konsum anregt. In Frankreich haben wir noch kein umfassendes Konjunkturprogramm wie in Deutschland. Das macht mir Sorgen. Alle möglichen Branchen in Frankreich erklären derzeit, wie wichtig sie sind und wie sehr sie unterstützt werden sollten. Was wir aber brauchen, sind ein paar einfache Maßnahmen, die allen helfen. Stattdessen philosophiert der Präsident über die Zukunft des Landes. Doch damit die wirtschaftlichen Anreize funktionieren, müssen die Maßnahmen jetzt in Kraft treten.

Ist das auch etwas, was wir von früheren Pandemien lernen können?

Wir haben mehrere Studien zu den Ereignissen nach der Spanischen Grippe bekommen, die der Corona-Pandemie sehr ähnlich sind. Wir wissen, dass die wirtschaftliche Erholung damals ein bis zwei Jahre gedauert hat.

Und was waren damals die besten Gegenmaßnahmen?

Die Regierungen hatten damals noch keine Ahnung, dass sie mit Steuern oder ähnlichen Dingen herumspielen konnten. Also taten sie gar nichts. Und wenn die Regierungen nichts tun, dauert die Erholung sehr lange. Das ist genau das, was wir jetzt vermeiden sollten.

Diese Krise ist also einzigartig. Gibt es denn wenigstens etwas, das wir von den aktuellen Maßnahmen lernen können?

Wir wissen ziemlich sicher, dass die Ausgangssperren eine wirtschaftliche Katastrophe sind. Nur Masken zu tragen, ist sicherlich besser für die Wirtschaft. Doch es ist nicht so effizient gegen das Virus. Wir müssen also den besten Kompromiss finden.