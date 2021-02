Die Münchner Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl ist eine der erfahrensten Ermittlerinnen Deutschlands. Jemand wie sie weiß, wie man Vernehmungen führt. Und sie kennt sicher auch aus Vernehmungen das Phänomen der Gedächtnislücken.

Am 29. Januar war Bäumler-Hösl zu ihrer ersten Zeugenaussage in den Untersuchungsausschuss des Bundestages geladen, der den Betrugsvorwürfen um den Zahlungsdienstleister Wirecard nachgeht. Bei ihrer Vernehmung ging es auch um die Frage, warum ihre Behörde erst ab Juni 2020 Ermittlungen gegen Verantwortliche des Konzerns eingeleitet hatte – und nicht früher.

Bäumler-Hösl wies den Vorwurf zurück: „Wir haben die letzten Tage gelesen, dass wir möglicherweise zu zögerlich gewesen sind“, bekannte sie. „Ich bin der festen Überzeugung: Das war nicht der Fall. Wir haben zu jedem Zeitpunkt das Richtige, was nach der gesetzlichen Lage möglich war, getan.“

Die Staatsanwältin zog im Ausschuss gleich zu Beginn ihres Auftritts vor den Abgeordneten aber auch die Gedächtnis-Karte – und kündigte an, dass sie „nicht anhand von Dokumenten“ spreche, sondern „aus meiner Erinnerung“. Und sie warnte ausdrücklich: „Kann sein, dass ich mich dann sehr unpräzise erinnere.“

Am morgigen Freitag muss Bäumler-Hösl noch einmal vor den Ausschuss. Die Abgeordneten werden sicher nach Punkten fragen, wo die Erinnerung die Ermittlerin offenkundig trog. Der „Stern“ und Capital konnten bisher unbekannte interne Unterlagen auswerten, die weitere Fragen zur Rolle der Staatsanwaltschaft München I aufwerfen – und damit indirekt zur Rolle der Landesregierung in Bayern. Deren Justizministerium ist Bäumler-Hösls Ermittlungsbehörde nämlich unterstellt.

Am 29. Januar hatte die Staatsanwältin vor den Abgeordneten einen Bericht erwähnt, den Capital und „Stern“ am 18. Dezember veröffentlicht hatten – über einen Prüfer des bayerischen Landesamts für Steuern, der seit Juni 2019 innerhalb der bayerischen Finanzverwaltung auf staatsanwaltliche Ermittlungen gegen Verantwortliche bei Wirecard gedrungen hatte. Er riet dazu auch wegen Vorwürfen der britischen „Financial Times“, die im Laufe des Jahres 2019 mehrfach Hinweise auf Bilanzmanipulationen enthüllt hatte. Aber bei einem Treffen zwischen Vertretern der Finanzverwaltung und der Münchner Staatsanwaltschaft im Januar 2020 blitzte der Steuerprüfer bei Bäumler-Hösl ab.

Im Ausschuss tat sie so, als könne der Artikel nicht stimmen: „Komplett falsche Erinnerung haben wir offensichtlich an diese Geschichte“, sagte die Oberstaatsanwältin laut Protokoll. Bei einem Gespräch mit Steuerprüfern des Finanzamts München und des Landesamts sei man sich im Januar 2020 doch „letztlich einig“ gewesen, dass die Steuerleute erst mal ihre Betriebsprüfung beenden sollten. Das sei sogar – diesen Eindruck erweckte Bäumler-Hösl im Bundestag – deren eigentlicher Wunsch gewesen.

Dumm nur, dass die Leute von der „Steuer“, wie die Staatsanwältin sie nannte, den Vorgang in einem Protokoll vom 24. Januar 2020 festgehalten hatten. Das Papier damals klang ganz anders als die Oberstaatsanwältin heute. Laut des Protokolls aus dem Finanzamt München hatte der Prüfer aus dem Landesamt „das strittige Problem vorgetragen und die Frage gestellt, ob dem in der Financial Times geschilderten Vorwurf der Bilanzmanipulation nachgegangen werden muss“ – also „strittig“, nicht „einig“.

Allerdings, so das Protokoll weiter, habe sich Bäumler-Hösl mit ihren Kollegen dagegen gestellt. Die Staatsanwälte sähen „zusammengefasst keinen ausreichenden Anfangsverdacht, der hier die Einleitung eines Strafverfahrens rechtfertigt“. Stattdessen wolle man den Abschlussbericht einer Sonderuntersuchung der Prüffirma KPMG abwarten, die damals bei Wirecard lief und im Frühjahr beendet sein sollte.

De Masi: „Um Kopf und Kragen geredet“

Hält Bäumler-Hösl weiter – wie in ihrer Ausschussbefragung suggeriert – daran fest, dass diese Darstellung falsch ist? Auf diese Frage antwortete die Münchner Staatsanwaltschaft gestern lapidar mit diesem Satz: „Frau Bäumler-Hösl hat in ihrer Zeugenvernehmung vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ihre Erinnerung geschildert.“

Es scheint nicht die einzige Unschärfe zu sein, die sich bei ihren Aussagen einstellte – die bei dem Linken-Abgeordnete Fabio De Masi den Eindruck hinterließen, sie habe sich „um Kopf und Kragen“ geredet. Der Betriebsprüfer selbst sollte an diesem Donnerstag als Zeuge im Untersuchungsausschuss aussagen, meldete sich aber kurzfristig krank.

Bäumler-Hösl hatte im Ausschuss wiederholt betont, sie sei als Hauptabteilungsleiterin und Herrin über vier Wirtschaftsabteilungen nicht mit konkreten Ermittlungsschritten befasst gewesen. Laut Unterlagen aus dem bayerischen Justizministerium, die „Stern“ und Capital vorliegen, war es jedoch Bäumler-Hösl, bei der sich immer wieder der Anwalt von Wirecard meldete – seit die FT ab dem 30. Januar 2019 in einer Serie von Artikeln konkrete Manipulationsvorwürfe gegen das Unternehmen veröffentlichte.