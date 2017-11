BVB-Marketingchef Carsten Cramer über den Wert des deutschen Classicos gegen den FC Bayern, Bundesligaspiele im Ausland und neue Erlösquellen in Asien und den USA.

Am Samstag spielt der BVB gegen den FC Bayern. Was erwarten Sie als Marketingdirektor von dem Spiel?

Ich sehe so ein Spiel nicht als Marketing-Verantwortlicher sondern als Fan und Mitarbeiter von Borussia Dortmund. Jeder im Verein wünscht sich natürlich einen Sieg. Das ist völlig unabhängig von der Aufgabe.

Trotzdem ist ein Spiel gegen Bayern sicherlich für die Wahrnehmung der Marken BVB und FC Bayern besonders, auch im Ausland.

Klar, die Begegnung ist nicht irgendein Bundesligaspiel, sondern der deutsche Clasico. Wir haben es durch unsere Erfolge der letzten Jahre hinbekommen, dass dieser Begegnung eine solche Bedeutung beigemessen wird. Der BVB wird als einer der beiden deutschen Fußball-Leuchttürme wahrgenommen. Das war vor zehn, 15 Jahren noch ganz anders. Dass wir das aus eigener Kraft geschafft haben, ist für uns das Entscheidende – wichtiger als das Ergebnis am Samstag. Aber natürlich möchten wir gewinnen!

Bei der DFL und in manchen Vereinen träumen Leute davon, Bundesligaspiele im Ausland auszutragen, um die Vermarktung anzukurbeln. Halten Sie es für denkbar, dass der deutsche Clasico irgendwann nicht in Dortmund oder München, sondern in Shanghai ausgetragen wird?

Nein. Das halte ich für nicht denkbar. Und ich halte es für absolut falsch, über solche Ideen weiter nachzudenken.

Warum?

Der deutsche Fußball muss zuhause erfolgreich sein. Das ist auch der Schlüssel dafür, dass sich das Ausland für den deutschen Fußball interessiert. Volle Stadien, eine fantastische Atmosphäre – das zeichnet die Bundesliga aus. Das kann man nicht einfach ins Ausland transportieren. Wir können nicht wie bei der Formel 1 alle Sachen zusammenpacken und die Bundesliga von einem Land ins andere fahren.

„Wir müssen unser eigenes Rennen fahren“

Sehen Sie als Marketingmann denn nicht die schönen Vermarktungschancen? Das Stadion in Shanghai wäre sicher auch voll…

Noch einmal: Die Bundesliga muss zuhause funktionieren. Nur dann haben wir eine Story, für die sich auch die Fans im Ausland interessieren. Bei uns in Dortmund beispielsweise ist die einzigartige, emotionale Atmosphäre im Stadion ein USP, der uns weltweit auszeichnet und von anderen Klubs abhebt. Die Menschen, die den Geist und die Seele unseres Vereins ausmachen, müssen deshalb weiterhin die Möglichkeit haben, zu uns ins Stadion zu kommen. Sicherlich wären wir als BVB auch in der Lage, ein Stadion in China voll zu machen oder unser Stadion anderweitig zu füllen. Dann könnten wir sicher auch höhere Durchschnittspreise im Ticketverkauf erzielen. Aber dann wäre das nicht mehr Borussia Dortmund.

Was heißt das für die Bundesliga?

Wir sollten nicht versuchen, anderen hinterher zu rennen. Nur weil die Engländer oder Spanier zehn Anstoßzeiten haben, sollten wir nicht auch diesen Weg gehen. Die Bundesliga muss ihre Stärken selbstbewusst herausarbeiten. Wenn man nur auf die Wettbewerber achtet, neigt man schnell zu eigenen Fehlern. Wir müssen unser eigenes Rennen fahren.

Trotzdem schielt ja auch der BVB ins Ausland und auf Auslandsmärkte. Gefährdet das dann nicht auch Ihren USP?

Für uns ist wichtig, dass wir uns treu bleiben und dass wir uns nicht verbiegen. Wir sind kein Verein, der prominente Superstars anheuert, sondern einer, der entwicklungsfähige junge Spieler weiterentwickelt. Wir positionieren uns mehr als Verein und als Mannschaft. Und wir stellen fest, dass die Geschichte des Herausforderers, der versucht, sich aus eigenen Kräften kreativ zu entwickeln, gerade in Asien viele Fans neugierig auf Borussia Dortmund macht. Diese Geschichte wollen wir glaubwürdig erzählen.

Wie wichtig sind die Erlöse aus dem Ausland für den BVB?

Das Ausland ist für uns eine der Chancen, um zu wachsen und international wettbewerbsfähig zu bleiben. In Deutschland haben wir die Situation, dass alle Vereine ihre Klientel haben. Einige mehr, andere weniger. Auf dem Heimatmarkt ist das Wachstum endlich. Im Ausland ist das anders.