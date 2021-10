In den letzten 60 Jahren haben die meisten Länder von einem nie dagewesenen wirtschaftlichen Aufschwung profitiert: der demografischen Dividende. Ihren Ursprung hat sie im Babyboom nach dem Zweiten Weltkrieg, der in den westlichen Volkswirtschaften zu einem sprunghaften Anstieg der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter führte. Dies wurde weiter verstärkt als mehr Frauen ins Erwerbsleben eintraten. Die Dividende wuchs mit der Globalisierung, die es den Unternehmen der Industrieländer ermöglichte, die Produktion an riesige Pools von Arbeitskräften in China und Osteuropa auszulagern.

Diese Kräfte stellten den Unternehmen in Nordamerika, Europa und Japan einen Arbeitsmarkt zur Verfügung, der jährlich um zehn Prozent und manchmal sogar um 20 Prozent wuchs, wobei das größte Wachstum in den letzten vier Jahrzehnten zu verzeichnen war. Durch die schiere Zahl der Arbeitskräfte und die wirtschaftliche Liberalisierung hat die demografische Dividende das Wirtschaftswachstum gestützt und ein Umfeld mit niedriger oder sogar verschwindend geringer Inflation geschaffen.

Dividende wird sich in ein Defizit verwandeln

Dieser Aufschwung hat nicht nur nachgelassen, sondern beginnt sich umzukehren. In den nächsten sechs Jahrzehnten wird sich die Dividende in ein demografisches Defizit verwandeln, da die Bevölkerungen aller großen Volkswirtschaften schrumpfen oder in einigen Fällen bereits weiter schrumpfen werden, ebenso wie ihre Jahrgänge im erwerbsfähigen Alter. In China, das in den letzten Jahrzehnten die weltweit wichtigste Quelle für ausgelagerte Arbeitskräfte war, altert die Bevölkerung schneller als im Westen, da sich das Erbe der Ein-Kind-Politik manifestiert.

Die sinkende Zahl der Arbeitskräfte begrenzt das weitere Outsourcing-Potenzial für die ergrauenden großen Wirtschaftssysteme. Dies ist einer der Gründe, warum die weltweite Erwerbsbevölkerung von jetzt an bis mindestens zum Ende dieses Jahrhunderts wahrscheinlich um durchschnittlich vier bis fünf Prozent pro Jahr schrumpfen wird. Dies wird sich natürlich auf das BIP-Wachstum, die Inflation und die Art und Weise, wie Menschen in den kommenden Jahrzehnten arbeiten, sowie auf die Arbeitspolitik und -praxis auswirken.

Die Gesellschaften müssen sich auf eine ältere und schrumpfende Bevölkerung mit weniger Arbeitskräften vorbereiten – und die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation betonen, dass wir das jetzt tun müssen. Vielleicht ist dies ein Grund dafür, dass sie die Jahre 2021 bis 2030 zum Jahrzehnt des gesunden Alterns erklärt und einen bahnbrechenden Bericht zur Bekämpfung von Altersdiskriminierung veröffentlicht haben.

Zunächst einmal müssen die politischen Entscheidungsträger die Finanzierung der Rentensysteme überdenken und das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung von 100 Jahren anpassen, die wir nach Ansicht der Optimisten wahrscheinlich erreichen werden. Außerdem müssen die Gesundheitskosten radikal gesenkt werden, indem man auf Prävention setzt und die Digitalisierung nutzt. Die Infrastruktur und der Wohnungsbau sollten so angepasst werden, dass sie eine größere Anzahl älterer Menschen aufnehmen können. Dazu müssen die Gesellschaften viel mehr in die Altenpflege investieren. Unternehmen, die auf der Suche nach Arbeitskräften sind, müssen die Altersdiskriminierung beenden und einfach mehr 60- bis 70-Jährige einstellen. Schließlich wird 70 bald das neue 50 sein.

Die Situation birgt Gefahren, aber auch potenzielle Wachstumschancen. Einerseits hat die Alterung der Bevölkerung die Inflation wieder auf die Tagesordnung gesetzt und Zentralbanken, Regierungen, Unternehmen und Investoren müssen sich darauf einstellen und vorbereiten. Andererseits erfordert der notwendige Ausbau der Primär-, Heim-, Langzeit- und Palliativpflege, wie er von den Vereinten Nationen mit ihrer Erklärung zum Jahrzehnt des gesunden Alterns empfohlen wird, erhebliche Investitionen.

Dies ist eine Situation, in der Investoren helfen können, zum Aufbau von Vermögenswerten beizutragen, die sowohl der Gesellschaft zugutekommen als auch potenziell Investitionserträge erwirtschaften. Das Gleiche gilt für Unternehmen, die sich auf Gesundheitstechnologien und -geräte konzentrieren, die auf die Bedürfnisse der heutigen Seniorengemeinschaft zugeschnitten sind – von erschwinglichen Hörgeräten über vernetzte Pflege bis hin zu unsichtbaren Hilfsmitteln für Inkontinenz.

Erhöhung des Renteneintrittsalters unvermeidlich

Die fast unausweichliche Notwendigkeit einer Rentenreform, weg von den ungedeckten, umlagefinanzierten Renten, die von den Regierungen bereitgestellt werden, hin zu kapitalgedeckten, leistungsorientierten Renten, wird das Wachstum privater Unternehmen fördern, die Rentenprodukte, Rentenberatung, Investitionslösungen oder Lebensversicherungen anbieten. Darüber hinaus wird die unvermeidliche Verschiebung des offiziellen Renteneintrittsalters diesen Unternehmen einen weiteren Wachstumsschub und eine potenzielle Verringerung des Risikos verschaffen.

Da die Digitalisierung unseres Gesundheitssystems noch in den Kinderschuhen steckt, tauchen links, rechts und in der Mitte viele neue Ideen und Technologien auf, die eine bessere Versorgung zu niedrigeren Kosten ermöglichen könnten. Wie beim E-Commerce Ende der 1990er Jahre sind keine eindeutigen Gewinner in Sicht, so dass ein trendbasierter Investmentansatz hier sehr nützlich ist.

Die Babyboom-Party unserer Wirtschaft ist eindeutig vorbei. Wir müssen uns auf den unvermeidlichen Kater vorbereiten.