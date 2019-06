#3 Berlin

Berlin ist in Europa die Start-up-Hochburg Nummer drei und bundesweit der unangefochtene Spitzenreiter. Start-ups in der Bundeshauptstadt kamen 2018 auf 244 Finanzierungsrunden (2017: 232). Dabei wurden 2,6 Mrd. Euro eingetrieben (2017: knapp 3 Mrd. Euro). Das reichte europaweit sogar für Platz zwei. Vier der fünf deutschen Top-Finanzierungen 2018 fanden laut EY in Berlin statt. Mit Abstand die Nummer eins war demnach das Unternehmen Auto1 mit 460 Mio. Euro. Nur Hamburg konnte dank About You (262 Mio. Euro) in die Spitzengruppe vorstoßen. Das bescherte der Hansestadt beim Investitionsvolumen europaweit Platz sechs.