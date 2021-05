Das sind die wichtigsten europäischen Städte für Start-ups

#3 Berlin

Der Start-up-Standort Berlin konnte in der Krise wachsen. Die Zahl der Finanzierungsrunden stieg laut EY von 261 auf 313. Das bedeutete unter den analysierten Metropolen Platz drei. Allerdings sammelten Gründer in Berlin den Angaben zufolge trotz mehr Finanzierungsrunden weniger Geld ein: 3,1 statt 3,5 Mrd. Euro. Die deutsche Hauptstadt fiel damit beim Investitionsvolumen vom zweiten auf ebenfalls den dritten Rang. Trotzdem bleibt Berlin der Standort Nummer eins für Gründer in Deutschland. „Nach wie vor ist es für ein Berliner Start-up leichter, an frisches Geld und qualifizierte Mitarbeiter zu kommen und den eigenen Bekanntheitsgrad zu steigern als für Jungunternehmen in abgelegeneren Gegenden“, urteilte EY. „Von den fünf größten Start-up-Investitionen 2020 in Deutschland gingen vier an Unternehmen in Berlin.“