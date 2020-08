#6 Vereinigte Arabische Emirate

Die Vereinigten Arabische Emirate stießen ebenfalls in die vom Iran hinterlassene Lücke vor. In ihnen wurden 2019 rund 4,0 Millionen Barrel Erdöl täglich gefördert. Das bedeutete im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 2,2 Prozent. Das entsprach in etwa der Wachstumsrate von 2008 bis 2018.