#8 Nucom Group und #5 Wefox Group

Ob Investmentgesellschaften Einhörner sind, darüber gibt es geteilte Meinungen. CB Insights jedenfalls führt die Dachgesellschaft Nucom Group aus Unterföhring mit einer Bewertung von 2,2 Mrd. Dollar in ihrem Ranking (an Stelle 273; die Liste ist nicht nummeriert). In der Nucom Group sind die Beteiligungen des Medienunternehmens ProSiebenSat.1 Media an nationalen und internationalen Online-Handelsunternehmen gebündelt. Deutlich vor Nucom landet das Versicherungs-Start-up Wefox, das in seiner dritten Finanzierungsrunde im Sommer nach eigenen Angaben 650 Mio. Dollar einsammelte – laut Wefox die weltweit größte Finanzierungsrunde im Bereich InsurTech. Die Bewertung stieg auf drei Mrd. Dollar, wie das Unternehmen am 1. Juni 2021 mitteilte. Die Finanzierungsrunde sei vom VC Target Global angeführt worden. Das Ranking von Wefox war bei CB Insights nicht auf dem aktuellen Stand. Das Start-up wurde im August 2021 noch mit lediglich 1,7 Mrd. Dollar auf dem neuten Platz in Deutschland geführt.