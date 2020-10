#5 Ping An Insurance

Ping An Insurance ist das einzige der zehn größten Unternehmen Chinas, das zumindest offiziell nicht mehrheitlich im Besitz des Staates ist. Medien hatten allerdings in der Vergangenheit berichtet, dass Angehörige führender Parteifunktionäre große Anteile an dem börsennotierten Konzern halten und die Aktien zu Vorzugspreisen erwerben konnten. Ping An gehört in den Top 10 für China zu den Gewinnern. Der Umsatz stieg laut „Fortune“ um 12,6 Prozent auf 184,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn erhöhte sich gar um exakt ein Drittel auf 21,6 Milliarden Dollar. Allerdings wurde der Versicherer mit Sitz in Shenzhen den Angaben zufolge stark von der Corona-Krise getroffen. Der Aktienpreis ist demnach im ersten Quartal 2020 um 30 Prozent gefallen. Ping An bleibe aber der wertvollste Versicherungskonzern es Landes. Mitgründer Peter Ma hatte 2020 nach 30 Jahren die Führung des Unternehmens an drei CEOs abgegeben.