#2 Toyota Motor

Toyota ist der einzige Autobauer der Top 10, der die Platzierung des Vorjahres gehalten hat. Mit einem Plus von einem Prozent auf 275,3 Milliarden Dollar blieb es für den größten Autokonzern Japans weltweit bei Platz zehn und in der Branche bei Platz zwei. Toyota steigerte zudem den Gewinn um 12,4 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar. Das war nach Hyundai auf Platz zehn der höchste prozentuale Anstieg in den Top 10. Toyota erfreut seine Aktionäre mit gleichbleibend hohen Umsätzen. Der Konzern ist in den Global 500 seit 1995 nie tiefer als Platz elf gefallen. Er konnte dreimal in der Geschichte des Rankings auf Platz fünf vorstoßen, zuletzt gelang das 2017.