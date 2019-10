#1 Hamburg

Nirgendwo in Deutschland wurden anteilig mehr Kinder geboren als in Hamburg. Die Hansestadt verzeichnete 2018 laut dem Statistischen Bundesamt zwölf Babys je 1000 Einwohner. Das war ein Drittel mehr als der bundesweite Durchschnitt, der bei neun Neugeborenen lag. Insgesamt kamen in der Hansestadt in dem Jahr 21.126 Kinder zur Welt.