Prym Group

Freunde der Handarbeit stoßen unweigerlich auf Produkte der Prym Group. Hinter den Knöpfen und Nähnadeln steckt eine jahrhundertelange Firmentradition. Die Prym Group wurde 1530 vom Goldschmied Wilhelm Prym in Aachen gegründet. Sie ist nach eigenen Angaben das älteste industrielle Familienunternehmen in Deutschland. Zur Angebotspalette gehören nicht nur Produkte für Handarbeit und Hobby. Prym fertigt auch hochpräzise elektromechanische Komponenten. 3500 Mitarbeiter an 30 Standorten weltweit erwirtschafteten zuletzt einen Umsatz in Höhe von 380 Mio. Euro.