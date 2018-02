Der deutsche Exportmotor brummt: Gerade erst konnte ein neuer Rekordwert für die Exporte verkündet werden. Wir zeigen, welche Produkte Made in Germany am stärksten gefragt sind

Das war Rekord: Deutschland hat im vergangenen Jahr Waren im Wert von 1279,4 Mrd. Euro exportiert. Damit konnte die bisherige Höchstmarke des Jahres 2016 um satte 6,3 Prozent verbessert werden. Das teilte kürzlich das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Ergebnisse mit. Die Ausfuhren in die Europäische Union und in Drittländer stiegen dabei gleichermaßen stark an. Aber welche deutschen Produkte genau sind im Ausland so gefragt?