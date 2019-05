Brexit, Handelskriege, Dieseldesaster und jetzt auch noch ein Steuerminus. Aus dem In- und Ausland prasseln die schlechten Nachrichten nur so auf uns ein. Kein Wunder, dass manch voreiliger Beobachter die bange Frage stellt: Sind die guten Jahr für Deutschland schon vorbei? Die Antwort ist etwas zwiespältig aber insgesamt doch eher beruhigend. Konjunkturell sind wir raues Fahrwasser geraten. Strukturell leistet sich unsere konsensduselige Sozialpolitik einige Fehler, die uns gerade bei der Rente auf Dauer teuer zu stehen kommen werden. Aber unsere Ausgangslage ist weiterhin so gut, dass wir selbst das noch für einige Zeit ganz gut verkraften können. Noch müssen wir uns nicht wirklich auf magere Zeiten einstellen. Mit einer besseren Politik könnten wir die fetten Jahre sogar durchaus noch verlängern.

Etwa einmal im Jahr analysiert Berenberg die Wirtschaft aller 28 Mitgliedsländer der Europäischen Union. Wir schauen sowohl auf den Zustand als auch auf die Anpassungsfortschritte – oder Rückschritte – der letzten fünf Jahre. Für Europa insgesamt sind die Ergebnisse alles in allem ermutigend. Trotz mancherlei Defizite sind nahezu alle Länder der EU besser für künftige Krisen gerüstet, als sie das 2007 vor der großen Finanzkrise oder 2013 am Ende der Euro-Krise waren. Gerade Deutschland schneidet in unserem Ranking recht gut ab. Nach den Niederlanden kommt Deutschland auf Platz zwei für seine fundamentale Stärke. Mit satten Überschüssen im Staatshaushalt und der Leistungsbilanz und einem bärenstarken Arbeitsmarkt ist das Land für Krisen relativ gut gerüstet.

Das heißt nicht, dass Schocks von außen oder Probleme im Innern unsere Konjunktur nicht kurzzeitig aus dem Tritt bringen können. Wir erleben ja aktuell, dass die ausfuhrorientierte Industrie seit dem vergangenen Herbst sogar in eine Rezession gerutscht ist. Aber Deutschlands fundamentale Stärke spricht dafür, dass es nach einem Abflauen der zeitweiligen Störfaktoren schnell wieder nach oben gehen kann. Auch von der großen Finanzkrise 2008/2009 hatte sich Deutschland besser erholt als nahezu alle anderen Länder der westlichen Welt.

Deutschland bietet hervorragende Bedingungen

Aktuell zeigt sich die fundamentale Stärke darin, dass die Probleme der deutschen Industrie kaum auf andere Bereiche übergreifen. Der Bau boomt, im Handwerk und bei vielen Dienstleistungen werden weiterhin händeringend Arbeitskräfte gesucht. Da der Arbeitsmarkt von Rekord zu Rekord strebt, öffnen die Verbraucher im Vertrauen auf einen sicheren Arbeitsplatz gerne ihre Geldbörsen. Bisher deutet wenig darauf hin, dass sich dies in absehbarer Zeit grundlegend ändern wird.

Natürlich haben einige deutsche Wirtschaftszweige Probleme, die weit über einen konjunkturellen Rückschlag hinausgehen. Ob, wann und inwieweit es den deutschen Autoherstellern gelingen wird, sich auf neue Mobilitätsformen einzustellen, wage ich als Volkswirt nicht abschließend zu beurteilen. Aber darauf kommt es für unser Land auch nicht an. Deutschland bietet mit seinen Facharbeitern und Ingenieuren, seiner Rechtssicherheit und Infrastruktur sowie der Partnerschaft seiner Tarifvertragsparteien und seiner im internationalen Vergleich eher langweiligen politischen Stabilität weiterhin hervorragende Bedingungen für die groß angelegte Fertigung industrieller Spitzenprodukte. Sollten in Deutschland ansässige Konzerne den technologischen Wandel verschlafen, werden andere die deutschen Standortvorteile nutzen. Vielleicht würden dann an Fabrikhallen rund um Stuttgart oder in München ausländische Logos prangen. Aber Deutschlands industrielles Ökosystem würde nicht brachliegen. Auch die Londoner City ist auch deshalb ein riesiger Wirtschaftsfaktor, weil vor allem ausländische Finanzfirmen die – bisher noch – guten Londoner Standortbedingungen zu nutzen wissen.