#6 Hongkong

Der Hafen von Hongkong hat hingegen in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren. 2012 wurden hier noch Waren im Volumen von 23,12 Millionen Containern umgeschlagen. Danach verzeichneten die Jahresbilanzen einen steten Rückgang. Zuletzt kam der Hafen in der chinesischen Sonderverwaltungszone auf 19,81 Millionen Container. Das ist aber immer noch ziemlich genau doppelt so viel wie das Jahresvolumen im Hamburger Hafen (8,91 Millionen).