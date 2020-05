DeFi, da sind sich die meisten Beobachter einig, ist derzeit die spannendste Bewegung in der Blockchain- und Kryptowelt. Das Akronym steht für Decentralized Finance und die dazugehörige Mission, mit Blockchain-Technologie endlich auch die Finanzwelt jenseits von spekulativem Kryptotrading grundlegend zu verändern.

Die DeFi-Bewegung, bilanzierte zum Jahreswechsel die Financial Times, habe 2019 „an Fahrt gewonnen“, Mitte Februar 2020 steckten erstmals über eine Milliarde Dollar an Krypto-Assets im Markt. Noch aber wartet die Szene auf den Durchbruch – auch, weil die bisherigen Marktteilnehmer fast ausschließlich aus der bestehenden Kryptoblase kommen. Was es braucht, sind neue Player – und die Anbindung an die „echte“ Welt.

Centrifuge will genau das leisten. Die Voraussetzungen sind nicht schlecht: Die Gründer haben mit Taulia schon einmal ein Milliarden-Fintech geschaffen. Können Sie ihren Erfolg wiederholen? Und setzt die DeFi-Welt zurecht große Erwartungen in das Projekt?

