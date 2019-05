Titelthema: Der Kampf mit China

Deutschland justiert sein Verhältnis zu China neu: Haben wir Peking zu lange zu wenig entgegengesetzt? Nun formiert sich Widerstand – aber eine kohärente Strategie fehlt noch.

Plus: Generation Tiananmen: Vor 30 Jahren schlug das Militär die Studentenproteste in Peking gewaltsam nieder. Capital hat den Demonstranten von damals nachgespürt

Top-Themen:

Fondsranking 2019: Das Analysehaus Greiff Capital hat exklusiv mehr als 8000 aktive Fonds analysiert. Im Krisenjahr 2018 waren vor allem jene Fonds erfolgreich, die Regeln und Disziplin lieben

Tech-Börsengänge: Uber, Airbnb und Pinterest: Das Silicon Valley schießt gleich mehrere Milliarden-Start-ups in den Anleger-Orbit. Werden sie zu Kursraketen?

Capital History: Start der Serie über die Revolutionäre der Weltwirtschaft: legendäre Unternehmer, die mit ihren Ideen Branchen umgekrempelt haben. Teil eins: wie Ray Kroc aus einer Imbissbude McDonald’s formte

Weitere Themen:

Seriengründer: Vom Start-up-Business ins Fondsgeschäft: Der erfolgreiche Berliner Gründer Jan Beckers wagt etwas völlig Neues – ein Porträt

Bayers Plan B: Das Unkrautgift Glyphosat hat den Konzern in eine Krise gestürzt. Ein Blick in die Labore zeigt: Ein neues Wundermittel kommt nicht so schnell

Frankreich in der Krise: Mit Emmanuel Macron kam 2017 eine Generation ehrgeiziger Politneulinge an die Macht. Was ist von ihrer Anfangseuphorie geblieben?

Vonovia: Wohnungsbaukonzerne sind zum Symbol des „Mietwahnsinns“ in Metropolen geworden. CEO Rolf Buch erklärt, woran der Wohnungsmarkt krankt – und räumt eigene Fehler ein

Angriff von Sixt: Der Autovermieter muss ins Carsharing vordringen, um nicht abgehängt zu werden – Treiber hinter der Expansion sind die Söhne des Konzernchefs

Bioprinting: Ein Organ aus dem 3D-Drucker: noch eine Vision, aber mehr als nur Science-Fiction. Ein Schwede liefert den Stoff dafür – Einblicke in einen Boom-Markt

Mastercard: Die langjährige Finanzchefin des Kreditkartenriesen spricht über die Zahlungseigenheiten der Deutschen

Niedrigzinsen: Andreas Utermann, Chef von Allianz Global Investors, glaubt nicht an steigende Zinsen. Und sieht darin auch kein Problem

Haus-Kompass 2019: Zum zweiten Mal hat Capital Hersteller von Fertig- und Massivhäusern unter die Lupe genommen – und mit Experten über gutes Bauen diskutiert

Visit the Valley: Die wichtigsten Treffpunkte und Restaurants bei einem Trip ins Hightech-Mekka Kaliforniens

