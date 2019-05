Der Berliner Seriengründer Jan Beckers expandiert ins Geschäft mit Aktienfonds. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin ‚Capital‘ in seiner jüngsten Ausgabe (6/2019, EVT 23. Juni). Beckers hat dafür einen Portfolioverwalter gegründet, der bereits zwei Fonds aufgelegt hat.

Jeweils unter dem Titel „Global Internet Leaders“ laufen seit Mai 2018 ein Fonds für vermögende Investoren und seit Jahresbeginn zusätzlich ein Fonds für Kleinanleger. Investmentfokus sind laut Beckers schnell wachsende Internetunternehmen bis 30 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung, vor allem aus China und den USA. Bislang sind in beiden Fonds erst überschaubare 50 Mio. Euro enthalten. Unter den bisherigen Geldgebern sind der Start-up-Gründer und -investor Lukasz Gadowski sowie Maximilian Zimmerer, ehemaliger Investmentvorstand der Allianz. Beckers selbst hat 25 Mio. Euro aus seinem Privatvermögen beigesteuert.

Der Seriengründer hatte 2011 mit Hitfox ein Unternehmen im Werbemarkt für Online-Spiele gegründet, aus dem über die Jahre eine der erfolgreichsten Firmenfabriken der deutschen Start-up-Szene hervorgegangen ist. 2014 expandierte Hitfox mit Finleap in den Fintech-Markt, 2017 folgte mit Heartbeat Labs eine Plattform für digitale Gesundheit. Beckers trat im November 2018 als CEO von Hitfox ab. Das Unternehmen hat sich inzwischen in Ioniq umbenannt.

Neben Beckers ist bei dem Vermögensverwalter der ehemalige Geschäftsführer von Allianz Global Investors, Oliver Clasen, an Bord. In sechs bis zwölf Monaten soll die Firma 100 Mio. Euro managen, hofft Beckers. In zweieinhalb bis fünf Jahren will er die Milliardengrenze erreichen.