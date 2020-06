CAPITAL: Brasiliens Wirtschaft war schon vor der Corona-Krise angeschlagen. Wie hat die Pandemie diese Entwicklung beeinflusst?

ANDRÉ MOREIRA CUNHA: Brasilien hat schon länger mit einem Rückgang der Wirtschaft zu kämpfen. Für den Großteil des 20. Jahrhunderts befand sich das Land in einem intensiven Strukturwandel unter anderen durch die Industrialisierung. Demnach war das verarbeitende Gewerbe Anfang der 1980er das achtgrößte weltweit. Vor allem nach der Schuldenkrise Anfang der 1980er-Jahre sank das Wirtschaftswachstum auf 2,5 Prozent pro Jahr. Das entspricht etwa einem Drittel der Werte der 1950er- bis 1970er-Jahre. Danach unterlag die Konjunktur einigen Schwankungen, bis vor kurzem konnte Brasilien seine Wirtschaftsleistung aber noch steigern. Auch im sozialen Bereich gab es deutliche Verbesserungen. Trotzdem sind die wirtschaftlichen Probleme infolge der politischen Instabilität seit 2014 eskaliert. Die Corona-Pandemie hat diese schlimme Situation in eine dramatische verwandeln.

Welche Rolle kommt dabei der Krisen-Politik der Regierung zu?

Die Bundesregierung und die Kommunalregierungen haben eine Reihe von Maßnahmen wie Liquiditätshilfen für den Finanzsektor, Steuerbefreiungen und Einkommenstransfers angekündigt, die dazu beigetragen haben, die Auswirkungen der Krise abzuschwächen. Brasilien hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine gut funktionierende Sozialpolitik entwickelt. Die aktuelle Regierung hat sie geerbt und war trotz ihrer gegenläufigen Haltung durch die Intensität der Krise gezwungen, so zu handeln. Allerdings gibt es massive Probleme bei der Umsetzung.

Inwiefern?

Zum Beispiel hat die Zentralbank mehrere Kreditfazilitäten, Maßnahmen zur Liquiditätsunterstützung und Zinssenkungen angekündigt. Nichtsdestotrotz sind die Privatbanken, wie zu erwarten war, risikoaverser. Daher haben die Kredite Unternehmen und Familien nicht erreicht. Die logische Lösung bestünde darin, staatliche Banken für diese Aufgabe heranzuziehen. Leider zieht es Wirtschaftsminister Paulo Guedes vor, über die Privatisierung von Staatsbetrieben zu diskutieren und nicht darüber, wie man sie als zentrale Instrumente für die wirtschaftliche Erholung einsetzen kann.

Welche Sektoren sind aktuell am stärksten betroffen?

Die brasilianische Wirtschaft ist recht heterogen. Die wirtschaftliche Situation hängt daher von der jeweiligen Region und dem Unternehmen ab. Soweit zeigt sich aber, dass Dienstleistungen, Tourismus und Kultur den dramatischsten Einbruch erlebt haben. Das verarbeitende Gewerbe ist ebenfalls in einem schlechten Zustand, Klein- und mittelständischen Unternehmen aus dem informellen Sektor sind stark geschwächt. Nur der Landwirtschaft geht es gut. Auch der Arbeitsmarkt mit rund 100 Millionen Menschen bekommt die Krise zu spüren. Mindestens die Hälfte der Menschen befindet sich in einer äußerst ungünstigen Situation. Dennoch werden wir erst in Zukunft ein klares Bild haben.

Welchen Einfluss haben die staatlichen Hilfsmaßnahmen auf die Eindämmung der Krise?

Vor allem für informelle Arbeitnehmer und extrem arme Menschen haben die Maßnahmen positive Auswirkungen. Einerseits schwächen Einkommenstransfers hier die Folgen der Krise ab, eine fehlende einheitliche Strategie für die Wirtschafts- und Sozialpolitik hat das Ausmaß Krise aber wahrscheinlich verstärkt. Präsident Jair Bolsonaro und seine Unterstützer haben eine wissenschaftsfeindliche Perspektive auf die Pandemie und verneinen sie auch jetzt noch. Sie haben damit auch zu politischer Instabilität beigetragen und neue Krisen entfacht. Es ist unklar, welche Folgen ihr Handeln hat. Aber sie sind höchstwahrscheinlich negativ.

Konsum und Investitionen sind bereits im März stark eingebrochen. Wie kann eine Erholung angesichts der großen Unsicherheit aussehen?

Das wird ein langer und beschwerlicher Weg. Leider gibt es keine Strategie für die Erholung. Nur eine extrem neoliberale Agenda. Auch die wirtschaftliche Situation vor Corona erschwert diese Entwicklung. Betrachtet man die Wirtschaftsdaten, so sind die Anlageinvestitionen seit 2014 kollabiert, trotz der Amtsenthebung von Dilma Rousseff (Brasiliens Präsidentin von 2011 bis 2016, Anm. d. Red.) und der Umsetzung marktfreundlicher Reformen. Sparmaßnahmen haben in Brasilien und auch anderswo einfach nicht wie versprochen funktioniert. Darüber hinaus sind Sparmaßnahmen mit politischer Anarchie eine explosive Kombination.

Inwiefern?

Es ist schwierig, sich eine Erholung bei einer derart dysfunktionalen Regierung vorzustellen. Brasilien hat aktuell ein Gesundheitsministerium, das von Militärs geführt wird, die nichts von Gesundheitspolitik verstehen. Auch aus anderen Regierungsbehörden wurden Experten ausgeschlossen. Stattdessen ist in der Politik nur Platz für den „Kulturkampf“. Vor diesem Hintergrund ist es schlicht unmöglich, von der Bundesregierung eine rationale Politik zu erwarten. Brasilien ist ein Paradebeispiel für Francis Fukuyamas These wonach Länder mit „dysfunktionalen staatlichen Institutionen, polarisierten Gesellschaften und schlechter Führung sich so schlecht entwickelt haben, dass ihre Bürger und ihre Wirtschaft schutzlos und verwundbar sind“.