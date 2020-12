Ob er es persönlich nehme, dass so viele Republikaner seinen Wahlsieg nicht anerkennen wollten, wurde der künftige US-Präsident Joe Biden kürzlich gefragt. „Nein“, antwortete der versöhnlich lächelnd und entschuldigte dann die Realitätsverweigerung des politischen Gegners auch noch: „Sie sind in einer schwierigen Lage.“ Hinter den Kulissen habe ihn eine Reihe von Leuten um ein bisschen Geduld gebeten, berichtete Biden: „Das ist okay für mich.“

Der Demokrat scheint wild entschlossen, den widerspenstigen Politkontrahenten mit seinem beharrlichen Charme zu zähmen. Und er hat wohl auch keine andere Wahl. Selbst wenn die Demokraten die Senatswahl im Bundesstaat Georgia gewinnen, werden die Mehrheitsverhältnisse im Kongress denkbar knapp sein. Für größere Reformvorhaben muss Obamas einstiger Vize republikanische Senatoren auf seine Seite ziehen. In aller Stille arbeiten er und seine Team daher bereits daran, Beziehungen ins andere Lager zu knüpfen und dort mögliche Kompromisskandidaten zu identifizieren.

Coons als Bidens Botschafter in der GOP

Als wichtigster Verbindungsmann gilt dabei der 57-jährige Chris Coons, der seit 2010 Delaware im Senat vertritt und die Kollegen beider Parteien dort gleichermaßen „meine Familie“ nennt. Als 17-Jähriger war Coons in den Wahlkampf für Ronald Reagan gezogen, ein paar Jahre später wechselte er die Seite. Der Yale-Jurist mit Ethikabschluss wäre gerne Außenminister in Bidens Kabinett geworden, doch der beschied ihn: „Ich brauche Dich im Senat.“ Das Nachrichtenmagazin Politico bezeichnet Coons als „Bidens Botschafter in die GOP“, also die Grand Old Party der Republikaner. „Es wird schwierig werden“, hat der Emissär selbst realistisch die ihm aufgetragene Mission beschrieben.

Nur 12 von 52 republikanischen Senatoren hatten Bidens Präsidentschaftssieg anerkannt, bevor das Gremium der Wahlmänner das Ergebnis am 14. Dezember offiziell bestätigte. Zu den Trump-Duckmäusern, die mehr als einen Monat brauchten, um das demokratische Ergebnis zu akzeptieren, gehörte auch Bidens alter Bekannter Mitch McConnell. McConnell, der für viele Demokraten der Gottseibeiuns ist, werde nach Trumps Abgang „der einflussreichste Republikaner in der Hauptstadt“ sein, sagt die „New York Times“ voraus.

Enger Draht zu McConnell

McConnell und Biden verbindet nicht nur das Alter – beide sind 78 –, sondern mehr als zwei Jahrzehnte im Senat und einer enger Draht während der Ära Obama. Wenn nichts mehr ging, ging immer noch etwas zwischen den beiden. 2010 handelten sie einen Kompromiss zur Steuerreform aus, 2011 verhinderten sie, dass die USA mit dem Erreichen der Schuldengrenze in die Zahlungsunfähigkeit taumelten und 2012 dann einen drohenden Konjunktureinbruch. Man respektierte und mochte sich sogar: Der mächtige Republikaner aus Kentucky, der meist schweigt und andere reden lässt, und der Demokrat mit dem jungenhaften Lachen, der sein Herz oft auf der Zunge trägt. Eine „Yin und Yang-Beziehung“ nannte ein früherer Mitarbeiter das Verhältnis der beiden Politiker im Sender NBC. Als einziger republikanischer Senator nahm McConnell am Begräbnis von Bidens Sohn Beau teil.