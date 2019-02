4# Klassische Händler profitieren

Wie die Umfrage von Statista ebenfalls zeigt, profitieren klassische Händler am stärksten vom Valentinstag. So gaben 57,2 Prozent der befragten Deutschen an, ihre Geschenke im klassischen Handel zu kaufen, während 51,8 Prozent den Onlinehandel vorziehen. Dabei kommt es vor allem im Onlinehandel zu sogenanntem „Dynamic Pricing“, also einem Preismanagement, das sich am aktuellen Marktbedarf orientiert. So habe allein am Valentinstag 2015 der Online-Händler Amazon die Preise von mehr als einer Millionen Produkte geändert, heißt es von der Marktforschungsfirma Metoda.