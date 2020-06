Support Your Local

Gerade kleine Geschäfte haben in der Krise massive Probleme und nicht selten ist unklar, ob kleine Betriebe es schaffen, sich über die nächsten Wochen und Monate zu halten. Zwei Berliner gründeten daher „Support Your Local“. Ziel der Initiative ist laut Gründern Per und Stefan der Erhalt ihrer lebenswerten Wohnviertel – was wären die Kieze in Großstädten schon ohne die kleinen Läden, Bars und Restaurants? Bei www.supportyourlocal.online haben sich bereits über 6.000 Geschäfte deutschlandweit registriert. Wer auf die Webseite geht, kann nun Gutscheine der registrierten Läden kaufen – ganz egal ob Boutique, Restaurant oder Kneipe. Wenn diese dann wieder öffnen dürfen, können die Gutscheine im Laden eingelöst werden. So soll der nun in vielen Fällen zu 100 Prozent ausbleibende Umsatz kompensiert werden, damit wenigstens Fixkosten getilgt werden können.