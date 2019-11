Jetzt müsste man mal anfangen, die Reichtümer zu zählen. Stefan Hansen und Hendrick Melle blicken die Türme aus alten Holzfässern hinauf, drei, fünf, sechs Paletten hoch. Auf etliche sind mit Kreide die Buchstaben GOM gekritzelt. Alles ihre, erklärt Hansen. Es riecht nach feuchtem Eichenholz, schimmliger Lagerhalle und Ehrfurcht. Hansen zeigt auf ein Fass, das unten steht. „Double Cask“, liest er. „Das ist schon mal rund 60.000 wert.“ Dann geht er einen Schritt zurück und breitet die Arme aus. „Vor Ihnen stehen über 3 Mio. Euro“, sagt er und freut sich.

Es sind ihre Reichtümer, und die brauchen nun eine Inventur. Im Sommer erst haben Melle und Hansen ihre eigene Whiskeymarke Grace O’Malley auf den Markt gebracht; nun sind sie wieder hier nach Dundalk gekommen, in den Nordosten der Republik Irland, wo die Great Northern Distillery steht. Die riesige Anlage brennt und lagert für die Berliner den Alkohol, aus dem später ihr Whiskey wird. Und wenn die Fässer hier noch ein bisschen reifen, dann kommen bald zwei-, später vielleicht dreistellige Millionenwerte zusammen. Das, findet Hansen, sind Größenordnungen, bei denen man über die Bestände schon mal Buch führen sollte.

Für die Zählarbeit hat er eigens einen Bilanzexperten mitgebracht, der rückt nun die Brille zurecht und zückt den Stift. Aber dann kommen doch Zweifel auf. Reichen Strichlisten? Sollte nicht an jedem Fass ein QR-Code kleben? Und woher weiß man, dass tatsächlich drin ist, was draufsteht? Mehr als 8300 der Fässer hier drinnen werden Ende des Jahres ihnen gehören. Regelmäßig von jedem Proben zu nehmen würde etwas Zeit brauchen. Brian Watts, Leiter der Brennerei, der hier für eine Reihe Whiskeyproduzenten die Fässer bunkert, versteht das ganze Ansinnen ohnehin nicht recht: Er könne doch ein-, zweimal im Jahr eine Excel-Tabelle schicken. Die Delegation aus Deutschland beschließt, sich noch mal zu beraten. Das Zählen ist verschoben.

Hundefutter und Seide

Es ist nicht immer leicht, plötzlich Whiskeyunternehmer zu sein. Hansen und Melle sind es auch nicht nach langjähriger Planung oder aus Passion geworden, sie sind eher hineingeraten. Denn sie haben etwas getan, von dem viele nur träumen: als Manager eine Konzernkarriere hingeworfen, etwas Neues angefangen, ohne genau zu wissen, worauf es hinausläuft. In der Werbebranche hatten sie viel erreicht: Hansen, jetzt 56, der Manager, und Melle, 58, der Kreative. Aber das Gefühl, dass es nicht mehr weitergeht, das hatten sie auch.

Nicht wenige, die wie die zwei Unternehmer ein gewisses Alter und einen gewissen Status erreicht haben, hängen fest in Branchen, Karrieren, Lebensstandards. Und träumen doch heimlich von etwas anderem. Hansen und Melle haben sich abgeseilt. Der Preis dafür ist, dass sie manchmal, so wie jetzt, ein bisschen ratlos in einer Lagerhalle stehen und in ihrem neuen Leben. Doch eigentlich läuft es hervorragend. In Irland erleben die beiden gerade ihre zweite Jugend, beruflich gesehen.

Ihr unternehmerischer Erfolg begann mit Hundefutter. Dann verkauften sie Seidenkleider. Seit Juni nun vertreiben sie Irish Whiskey. Und demnächst wollen sie, wenn alles klappt, unweit von hier auch noch Wasser in Weißblechdosen abfüllen und direkt von der irischen Küste zu Hipster-Läden in die USA schippern. Man kann nicht sicher sein, was überdies alles noch hinzukommt, obgleich Hansen im Augenblick beteuert, es reiche fürs Erste.

Im Miet-SUV bewegen sich die beiden nun zwei Entdeckern gleich über die irische Insel. „Alles ist so passiert“, sagt Hansen. Eine Sackgasse kann immer der Beginn eines neuen Weges sein – auch wenn Hansen wie jetzt den Wagen in einen Feldweg steuert, der unvermutet in einem Brombeerstrauch endet. So wie er hier aufs Geratewohl durch die irische Pampa kurvt, so navigiert Hansen auch das Geschäft der beiden. „Wir wollten eben unser eigenes Ding machen“, sagt Melle.